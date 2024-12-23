Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

МФК «Миколаїв». Фото: соціальні мережі гравців

Через початок повномасштабної війни муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» змушений був знятися з чемпіонату України з футболу, а його гравці перейшли до інших команд.

«МикВісті» з’ясували поточні команди та ринкову вартість колишніх футболістів ФК «Миколаїв».

Скріншот з порталу «Трансфермаркет»

За даними сайту «Трансфермаркет» Дмитро Ульянов — крайній захисник, який виступав за команду у 2020-2021 роках, зараз грає на Сумщині за футбольний клуб «Вікторія», а його трансферна вартість становить 125 тисяч євро.

— З теплотою згадую ті часи перебування у Миколаєві. У нас був гарний колектив та команда, вважаю, якщо б нам дали тим складом зіграти в Прем'єр-лізі — ми б гідно виглядали. Ми мали непогані умови для праці, доброї якості тренувальне поле та класний великий стадіон. Зараз граю на Сумщині за футбольний клуб «Вікторія». Клуб досить амбітний та має гарні умови для досягнення цілей. Коли на Сумщині та в країні буде спокійніше, думаю ,що питання часу, коли «Вікторія» вийде в Вищий дивізіон, — розповів про свою кар'єру Дмитро Ульянов у коментарі «МикВісті».

Скріншот з порталу «Трансфермаркет»

Владислав Войцеховський — центральний нападник, який провів у складі МФК «Миколаїв» два роки (2019–2021). Зараз він грає за команду Прем'єр-ліги України «Лівий берег», а його оголошена трансферна вартість становить 150 тисяч євро.

Скриншот з порталу «Трансфермаркет»

Богдан Порох — центральний захисник, який виступав за «Миколаїв» протягом трьох років (2018–2021). З 2021 року він захищає кольори футбольного клубу «Металіст» (Харків). На його трансфері в інший клуб «Металіст» може заробити 250 тисяч євро.

Скриншот з порталу «Трансфермаркет»

У 300 тисяч євро оцінюється колишній футболіст МФК «Миколаїв» — нападник Володимир Одарюк, який перебував у клубі з 2020 до 2021 року. Після трьох сезонів у Прем'єр-лізі, де Володимир виступав за «Олександрію», «Інгулець» та «Минай», він повернувся до Першої ліги України, де зараз грає за футбольний клуб «Полтава».

Скриншот з порталу «Трансфермаркет»

Найдорожчий ексфутболіст МФК «Миколаїв» за версією порталу «Трансфермаркет» — колишній капітан команди Богдан Кушніренко. Він захищав кольори «муніципалів» протягом трьох років (2018–2021). У сезоні 2020/21 Богдан допоміг команді посісти історичне четверте місце у Першій лізі України. Після від'їзду з Миколаєва він грав за «Ворсклу», а нині виступає у житомирському «Поліссі», яке займає п’яту сходинку у турнірній таблиці Прем’єр-ліги та цього сезону дебютувало в єврокубках (кваліфікація до Ліги конференцій). Трансферна вартість Богдана становить 500 тисяч євро.

Також повідомлялось, що колишній гравець муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Сергій Кучеренко став гендиректором, створеної росіянами у Херсонській області футбольної команди «Фрегат».

Раніше у Криму помер радянський футболіст та український тренер Сергій Шевченко. Чоловікові було 66 років. У 2021 році він тренував херсонський «Кристал» та МФК «Миколаїв». Останнім клубом, який очолював Сергій Шевченко, був фейковий «Фрегат» — цю команду утворили російські загарбники в окупованому Херсоні. Після деокупації Херсона тренер поїхав працювати із новим клубом до Криму.