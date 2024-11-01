Екс-гравець МФК «Миколаїв» став генеральним директором російського футбольного клубу

Екс-гравець МФК «Миколаїв» став генеральним директором футбольного клубу окупантів. Фото: ФК Фрегат

Колишній гравець муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Сергій Кучеренко став гендиректором, створеної росіянами у Херсонській області футбольної команди «Фрегат» та «засвітився» на фото разом з колаборантом Сергієм Сальдо.

Про це стало відомо з телеграм-каналу створеної росіянами команди.

— Сергій Сергійович Кучеренко, як генеральний директор ФК «Фрегат», вніс значний внесок у розвиток футболу в регіоні. Його ініціативи та зусилля сприяли підвищенню рівня підготовки спортсменів і залученню уваги до спортивних заходів, — йдеться в повідомленні Футбольного клубу «Фрегат».

«Фрегат» наразі дислокується на окупованій частині Херсонщини та грає в чемпіонаті «Співдружності» — псевдозмаганнях, які окупанти створили на захоплених територіях України. Наприклад, суперниками «Фрегата» є фейкові «Шахтар» з Донецька та «Зоря» з Луганська, організовані росіянами.

Екс - гравець МФК «Миколаїв» став генеральним директором футбольного клубу окупантів. Фото: ФК Фрегат Екс - гравець МФК «Миколаїв» став генеральним директором футбольного клубу окупантів. Фото: ФК Фрегат

Сергій Кучеренко грав за «Миколаїв» з квітня 2013 року, і за цей час встиг відзначитися п'ятьма голами у чемпіонаті Першої ліги України. А вже у 2016 році перебрався до окупованого Криму, де виступав за «Кримтеплицю».

Сергій Кучеренко у складі МФК Миколаїв

Також за свою кар'єру футболіст пограв за «Олімпію», «Поділля», «Спартак Івано-Франківськ», «Десну», «Кримтеплицю», «Оболонь» та «Говерлу».

Раніше у Криму помер радянський футболіст та український тренер Сергій Шевченко. Чоловікові було 66 років. У 2021 році він тренував херсонський «Кристал» та МФК «Миколаїв». Останнім клубом, який очолював Сергій Шевченко, був фейковий «Фрегат» — цю команду утворили російські загарбники в окупованому Херсоні. Після деокупації Херсона тренер поїхав працювати із новим клубом до Криму.