«Ніко-Баскет» обіграв «Старий Луцьк» та здобув першу домашню перемогу в сезоні Суперліги

Миколаївський «Ніко-Баскет» 1 листопада здобув першу домашню перемогу у нинішньому сезоні Суперліги. У матчі команда обіграла «Старий Луцьк» із рахунком 78:66.

Про це повідомили у Федерації баскетболу України.

Зазначається, що обидві команди невдало стартували у чемпіонаті, тому матч мав важливе турнірне значення.

«Обидві команди не надто вдало почали сезон, тому для них цей матч був дуже важливим і на початку нерв гри дуже відчувався. На другу десятихвилинку «Ніко-Баскет» вийшов більш агресивнішим і почав її з рахунком 7:0», — йдеться у повідомленні.

Після цього «Ніко-Баскет» продовжив нарощувати перевагу, подвоївши різницю у рахунку. Перша половина гри завершилася з результатом 38:25 на користь миколаївців.

«Після великої перерви матч став більш відкритим і результативним. «Старий Луцьк» намагався змінити хід гри, однак «Ніко-Баскет» упевнено тримав перевагу близько 15 очок і довів поєдинок до перемоги», — зазначили у Федерації баскетболу.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Ніко-Баскета» став Богдан Лук’ян, який набрав 16 очок і зробив 5 підбирань. Також відзначилися Грищук (12 очок + 7 підбирань) і Стуров (13 очок).

У складі гостей найкращими були Владислав Ніколайчук і Павло Горобченко, які записали до свого активу по 19 очок.

Після цієї перемоги «Ніко-Баскет» завершує перше коло Суперліги з двома виграними матчами, тоді як «Старий Луцьк» зазнав уже восьмої поразки поспіль.

Нагадаємо, миколаївський «Ніко-Баскет» здобув першу перемогу в Суперлізі. У напруженому матчі проти рівненського клубу миколаївці вирвали перемогу з рахунком 70:69.