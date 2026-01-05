 Тайсон Ф’юрі повертається в бокс

Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення в ринг

Усик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty ImagesУсик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) оголосив про повернення в ринг у 2026 році.

Про це британець написав у соцмережах.

— Мені 37 років, я все ще битимусь. Немає нічого кращого, ніж бити чоловікам по обличчю й отримувати за це гроші, – зазначив Тайсон Ф’юрі.

Нагадаємо, у травні 2024 року він зазнав поразки від Олександра Усика. Після реваншу, який Усик виграв 116:112 за всіма суддями, Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри, проте неодноразово натякав на повернення.

Крім того, директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що третій поєдинок із британцем Тайсоном Ф’юрі малоймовірний.

