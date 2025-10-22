  • середа

Клуб

У команді Усика не бачать сенсу в трилогії з Ф’юрі

У команді Усика не бачать сенсу в трилогії з Ф’юрі. Фото: unn.uaУ команді Усика не бачать сенсу в трилогії з Ф’юрі. Фото: unn.ua

Директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що третій поєдинок із британцем Тайсоном Ф’юрі малоймовірний.

Про це він сказав у коментарі виданню The Ring.

За словами Сергія Лапіна, ідея трилогії виглядає цікаво лише на папері, проте сенсу в ній він не бачить. Якщо ж фанати боксу дійсно цього прагнуть, команда може розглянути можливість бою. Однак, на думку Сергія Лапіна, історія протистояння Усика та Ф’юрі вже завершена.

Нагадаємо, раніше британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається втретє провести бій з українським спортсменом Олександром Усиком наступного року.

За його словами, третій поєдинок начебто має відбутися 18 квітня 2026 року на стадіоні «Вемблі», що в Лондоні. Анонс можливого третього поєдинку він назвав «трилогією».

Слід зазначити, що у грудні 2024 року в Саудівській Аравії відбувся другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Український боксер переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Ф'юрі вимагав реваншу після першої зустрічі з українцем у травні, де Усик переміг британця й став першим беззаперечним чемпіоном. Бій тривав усі дванадцять раундів, судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику.

Сам Ф’юрі в січні заявляв, що завершує кар’єру спортсмена. А Усик казав, що планує вийти на ще два бої у своїй кар'єрі, зокрема з британцем Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером. Далі він планує завершувати кар’єру.

Слід також нагадати, що до цього, Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Згодом, Олександр Усик провів бій-реванш із британцем Даніелем Дюбуа на лондонському стадіоні «Вемблі». Перед цим він поділився очікуваннями від реваншу зазначивши, що вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Також він подякував Данієлю, що той приглядав за його поясом IBF. «Тепер я збираюся його повернути», сказав боксер.

Тоді Олександр Усик у п'ятому раунді переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом і вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

