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Усик вдруге переміг Ф'юрі та відстояв звання абсолютного чемпіона світу з боксу

Усик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty ImagesУсик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty Images

У суботу 21 грудня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у матч-реванші та захистив титули чемпіона світу з боксу.

Про це повідомляє з трансляції бою DAZN Boxing. 

Зазначається, що поєдинок складався з 12-раундів. Олександр Усик вийшов на бій з вагою 102,5 кілограм, Фʼюрі важив 127,4 кілограм. Також 36-річний британець переважав у зрості — 206 см проти 191 см. 

Український боксер переміг британця одноголосним рішенням суддів — 116:112, 116:112, 116:112.

Олександр Усик захистив титули чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської ради (WBC), Міжнародної боксерської організації (IBO) та (The Ring) у надважкій вазі (хевівейт).

Усик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty ImagesУсик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty Images
Усик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty ImagesУсик переміг Ф'юрі у матч-реванші. Фото: Getty Images

Нагадаємо, у травні український боксер Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі відстояв титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зберігши за собою усі чотири чемпіонські пояси.

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