Усик подякував Дюбуа за «догляд» за поясом і готується повернути його в реванші

Олександр Усик, фото: depo.ua

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від реваншу з британцем Даніелем Дюбуа.

Його слова цитує Ringmagazine.

— Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Данієлю, що приглядав за моїм поясом IBF — тепер я збираюся його повернути, — сказав Олександр Усик.

Бій Усик – Дюбуа 2 відбудеться 19 липня на стадіоні «Вемблі». Олександр Усик раніше заявляв, що планує провести ще два бої перед завершенням кар’єри — цей поєдинок стане одним із них.

Нагадаємо, що в першій зустрічі, яка пройшла в серпні 2023 року, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.

Слід зазначити, що раніше Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.