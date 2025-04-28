Усик подякував Дюбуа за «догляд» за поясом і готується повернути його в реванші
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
23:17, 28 квітня, 2025
-
Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від реваншу з британцем Даніелем Дюбуа.
Його слова цитує Ringmagazine.
— Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Данієлю, що приглядав за моїм поясом IBF — тепер я збираюся його повернути, — сказав Олександр Усик.
Бій Усик – Дюбуа 2 відбудеться 19 липня на стадіоні «Вемблі». Олександр Усик раніше заявляв, що планує провести ще два бої перед завершенням кар’єри — цей поєдинок стане одним із них.
Нагадаємо, що в першій зустрічі, яка пройшла в серпні 2023 року, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.
Слід зазначити, що раніше Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.
Останні новини про: Спорт