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Усик і Дюбуа знову зустрінуться на рингу 12 липня в Лондоні

Бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа у серпні 2023 року, фото: fightnews.infoБій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа у серпні 2023 року, фото: fightnews.info

Український боксер Олександр Усик проведе бій-реванш із британцем Даніелем Дюбуа 12 липня на лондонському стадіоні «Вемблі».

Про це повідомив спортивний журнал Ring з посиланням на власні джерела.

На кону — титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Олександр Усик уже перемагав Даніеля Дюбуа у серпні 2023 року. Після цього, в грудні 2024 року, Дюбуа знову викликав українця на реванш одразу після поєдинку Усика з Тайсоном Ф’юрі.

Олександр Усик раніше заявляв, що планує провести ще два бої перед завершенням кар’єри — цей поєдинок стане одним із них.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

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