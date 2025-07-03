Ф'юрі заявив, що збирається вийти на ринг проти Усика у квітні 2026 року

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: Getty Images

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається втретє провести бій з українським спортсменом Олександром Усиком наступного року.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, третій поєдинок начебто має відбутися 18 квітня 2026 року на стадіоні «Вемблі», що в Лондоні. Анонс можливого третього поєдинку він назвав «трилогією».

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Саудівській Аравії відбувся другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Український боксер переміг британця одноголосним рішенням суддів — 116:112, 116:112, 116:112.

Ф'юрі вимагав реваншу після першої зустрічі з українцем у травні, де Усик переміг британця й став першим беззаперечним чемпіоном. Бій тривав усі дванадцять раундів, судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику — 115:112, 113:114, 114:113.

Сам Ф’юрі в січні заявляв, що завершує кар’єру спортсмена. А Усик казав, що планує вийти на ще два бої у своїй кар'єрі, зокрема із переможцем бою британця Даніеля Дюбуа та новозеландця Джозефа Паркера. Далі він планує завершувати кар’єру.