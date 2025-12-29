 Миколаївські гімнастки здобули медалі на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025»

Миколаївські гімнастки здобули медалі на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025»

Миколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025»Миколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрада

Гімнастки з Миколаєва здобули нагороди на ІІ Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Rizatdinova Cup 2025», який проходив з 19 по 21 грудня в Києві.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що в турнірі взяли участь 650 гімнасток з усіх куточків України.

Спортсменки з КДЮСШ «Перемога» вибороли чотири медалі:

  • 1 місце — Мілєна Шевченко у вправі зі стрічкою (програма ІІ спортивного розряду);

  • 2 місце — Альона Павліщева у вправі зі стрічкою (програма І спортивного розряду);

  • 3 місце — Аріна Сидорук у вправі зі стрічкою (програма І спортивного розряду);

  • 3 місце — Дар’я Писанко у категорії Gold (програма МСУ).

Підготували спортсменок тренерка Алла Буяшенко та хореографка Вікторія Шевченко.

Миколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, 21 грудня, у Фізкультурно-оздоровчому комплексі «ФОК Миколаїв» відбувся Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате.

Головне сьогодні