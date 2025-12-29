Миколаївські гімнастки здобули медалі на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025»

Миколаївські гімнастки на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025». Фото: Миколаївська міськрада

Гімнастки з Миколаєва здобули нагороди на ІІ Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Rizatdinova Cup 2025», який проходив з 19 по 21 грудня в Києві.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що в турнірі взяли участь 650 гімнасток з усіх куточків України.

Спортсменки з КДЮСШ «Перемога» вибороли чотири медалі:

1 місце — Мілєна Шевченко у вправі зі стрічкою (програма ІІ спортивного розряду);

2 місце — Альона Павліщева у вправі зі стрічкою (програма І спортивного розряду);

3 місце — Аріна Сидорук у вправі зі стрічкою (програма І спортивного розряду);

3 місце — Дар’я Писанко у категорії Gold (програма МСУ).

Підготували спортсменок тренерка Алла Буяшенко та хореографка Вікторія Шевченко.

