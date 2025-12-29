Миколаївські гімнастки здобули медалі на всеукраїнському турнірі «Rizatdinova Cup 2025»
23:27, 29 грудня, 2025
Гімнастки з Миколаєва здобули нагороди на ІІ Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Rizatdinova Cup 2025», який проходив з 19 по 21 грудня в Києві.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що в турнірі взяли участь 650 гімнасток з усіх куточків України.
Спортсменки з КДЮСШ «Перемога» вибороли чотири медалі:
-
1 місце — Мілєна Шевченко у вправі зі стрічкою (програма ІІ спортивного розряду);
-
2 місце — Альона Павліщева у вправі зі стрічкою (програма І спортивного розряду);
-
3 місце — Аріна Сидорук у вправі зі стрічкою (програма І спортивного розряду);
-
3 місце — Дар’я Писанко у категорії Gold (програма МСУ).
Підготували спортсменок тренерка Алла Буяшенко та хореографка Вікторія Шевченко.
