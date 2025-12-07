  • неділя

    7 грудня, 2025

  • 4.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 4.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Громадськість обурила поява «ексрегіонала» Кузьмука в ТрО: його оперативно звільнили з посади радника

У Силах ТрО звільнили Олександра Кузьмука з посади радника. Фото: ТрОУ Силах ТрО звільнили Олександра Кузьмука з посади радника. Фото: ТрО

У Силах територіальної оборони звільнили Олександра Кузьмука з посади позаштатного радника командувача після хвилі критики. Обурення викликали оприлюднені фото, на яких колишній міністр оборони та ексдепутат від Партії регіонів вручав військовим ТрО відзнаки та подарунки.

Про звільнення повідомили на офіційних сторінках Сил ТрО.

Наказ про звільнення Олександра Кузьмука. Фото: ТрОНаказ про звільнення Олександра Кузьмука. Фото: ТрО

У відомстві пояснили, що Кузьмука призначили позаштатним радником ще 14 жовтня 2022 року. У наказі зазначалося, що його досвід нібито могли використати для «підвищення ефективності роботи та організації виконання завдань в умовах збройної агресії».

Після публікації фото з нагороджень у соцмережах це викликало різку негативну реакцію суспільства, волонтерів і окремих громадських діячів. Уже 7 грудня командувач Сил ТрО Ігор Плахута підписав наказ про звільнення Кузьмука з посади.

Олександр Кузьмук вручає нагороди 6 грудня 2025 року. Фото: ТрООлександр Кузьмук вручає нагороди 6 грудня 2025 року. Фото: ТрО

Олександр Кузьмук двічі очолював Міністерство оборони за президента Леоніда Кучми — у 1996–2001 роках і 2004–2005 роках. У 2007 році недовго обіймав посаду віцепрем’єра.

Крім того, був народним депутатом 4-го, 6-го та 7-го скликань, членом Партії регіонів. У березні 2014-го приїздив до українських військових, заблокованих у Криму. У 2019 році Кузьмука звільнили з військової служби за віком із правом носіння військової форми. У березні 2022-го він заявив. що вступив у тероборону.

Раніше дисциплінарна комісія звільнила В’ячеслава Царюка з посади в Окружній прокуратурі Миколаєва після скандалу в кафе. Там він поводився агресивно, погрожував поліцейським і неодноразово наголошував на своєму службовому статусі.

Останні новини про: Звільнення

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе
Синюк звільнився за власним бажанням, — САП
Відповідальність не знає винятків, — Кравченко заявив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Світлана Іванченко
новини

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко
новини

Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»

Світлана Іванченко
новини

Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві запалили новорічну ялинку

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Звільнення

Відповідальність не знає винятків, — Кравченко заявив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності
Синюк звільнився за власним бажанням, — САП
Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Не подав декларацію: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу

5 годин тому

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні