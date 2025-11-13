  • четвер

    13 листопада, 2025

  • 7.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Прокурора Миколаївської окружної прокуратури звільнили за порушення етики. Ілюстративне фото: Окружна прокуратура МиколаєваПрокурора Миколаївського окружного відомства звільнили за порушення етики. Ілюстративне фото: Окружна прокуратура Миколаєва

Дисциплінарна комісія звільнила В’ячеслава Царюка з посади в Окружній прокуратурі Миколаєва після скандалу в кафе. Там він поводився агресивно, погрожував поліцейським і неодноразово наголошував на своєму службовому статусі.

Про це свідчить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, пишуть «МикВісті».

За матеріалами комісії, 2 травня цього року ввечері у кафе-піцерії В’ячеслав Царюк поводився неадекватно та ігнорував прохання персоналу заспокоїтися. Працівники закладу викликали поліцію.

Реклама

Кадри з камер спостереження та бодікамер правоохоронців зафіксували, як прокурор лаявся, ображав відвідувачів і поліцейських. Він неодноразово наголошував, що працює в прокуратурі, телефонував нібито керівництву та знайомим у силових структурах, а також погрожував поліцейським звільненням і позбавленням премій.

«Також Царюк В.В. під час спілкування з співробітниками управління поліції охорони погрожував їм звільненням та позбавленням премії, неодноразово наголошував щодо свого статусу прокурора та можливостях пов'язаних із особистими зв'язками... А його поведінка свідчила про ознаки сп’яніння», — йдеться у документі.

У ході службового розслідування Царюк пояснив, що прийшов до кафе, щоб купити піцу. За його словами, після оплати йому стало зле через проблеми з тиском і серцем. Він нібито попросив скористатися вбиральнею, щоб випити ліки, але отримав відмову, що й спровокувало конфлікт.

Прокурор визнав, що вживав алкоголь — два келихи пива. Однак стверджував, що його поведінку спровокували працівники кафе та поліцейські. Він визнав нетактовність своєї реакції та просив не звільняти його, оскільки сам виховує сина й доглядає матір з інвалідністю.

Попри це, дисциплінарна комісія дійшла висновку, що Царюк порушив норми професійної етики й дискредитував органи прокуратури, тому ухвалила рішення про його звільнення.

«Комісією враховано, що Царюк В.В. фактично використав свій службовий статус, надавши співробітникам поліції охорони посвідчення прокурора, що з огляду на досліджений відеозапис мало на меті вплинути на співробітників поліції для уникнення відповідальності», — йдеться у рішенні.

Раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя звільнила голову суду Південноукраїнська Олександра Савіна, який їздив п'яним.

Останні новини про: Миколаїв

Аварійні роботи: тимчасово змінений рух трамваїв у Миколаєві
У Миколаєві 90 квартир залишилися без газу через воду в газопроводі
Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»
Реклама

Читайте також:

новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
новини

У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Логінова: за два тижні обіцяють виконати роботи

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»
У Миколаєві 90 квартир залишилися без газу через воду в газопроводі
Аварійні роботи: тимчасово змінений рух трамваїв у Миколаєві

СПОРТ

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

4 години тому

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 14 листопада: хто й скільки буде без електрики

Головне сьогодні