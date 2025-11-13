Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Прокурора Миколаївського окружного відомства звільнили за порушення етики. Ілюстративне фото: Окружна прокуратура Миколаєва

Дисциплінарна комісія звільнила В’ячеслава Царюка з посади в Окружній прокуратурі Миколаєва після скандалу в кафе. Там він поводився агресивно, погрожував поліцейським і неодноразово наголошував на своєму службовому статусі.

Про це свідчить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, пишуть «МикВісті».

За матеріалами комісії, 2 травня цього року ввечері у кафе-піцерії В’ячеслав Царюк поводився неадекватно та ігнорував прохання персоналу заспокоїтися. Працівники закладу викликали поліцію.

Кадри з камер спостереження та бодікамер правоохоронців зафіксували, як прокурор лаявся, ображав відвідувачів і поліцейських. Він неодноразово наголошував, що працює в прокуратурі, телефонував нібито керівництву та знайомим у силових структурах, а також погрожував поліцейським звільненням і позбавленням премій.

«Також Царюк В.В. під час спілкування з співробітниками управління поліції охорони погрожував їм звільненням та позбавленням премії, неодноразово наголошував щодо свого статусу прокурора та можливостях пов'язаних із особистими зв'язками... А його поведінка свідчила про ознаки сп’яніння», — йдеться у документі.

У ході службового розслідування Царюк пояснив, що прийшов до кафе, щоб купити піцу. За його словами, після оплати йому стало зле через проблеми з тиском і серцем. Він нібито попросив скористатися вбиральнею, щоб випити ліки, але отримав відмову, що й спровокувало конфлікт.

Прокурор визнав, що вживав алкоголь — два келихи пива. Однак стверджував, що його поведінку спровокували працівники кафе та поліцейські. Він визнав нетактовність своєї реакції та просив не звільняти його, оскільки сам виховує сина й доглядає матір з інвалідністю.

Попри це, дисциплінарна комісія дійшла висновку, що Царюк порушив норми професійної етики й дискредитував органи прокуратури, тому ухвалила рішення про його звільнення.

«Комісією враховано, що Царюк В.В. фактично використав свій службовий статус, надавши співробітникам поліції охорони посвідчення прокурора, що з огляду на досліджений відеозапис мало на меті вплинути на співробітників поліції для уникнення відповідальності», — йдеться у рішенні.

Раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя звільнила голову суду Південноукраїнська Олександра Савіна, який їздив п'яним.