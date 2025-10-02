  • четвер

Клуб

ВРП остаточно звільнила суддю з Південноукраїнська, який їздив п'яним

ВРП остаточно звільнила суддю Південноукраїнська. Скриншот відео з засідання.ВРП остаточно звільнила суддю Південноукраїнська. Скриншот відео з засідання.

Вища рада правосуддя звільнила голову суду Південноукраїнська Олександра Савіна.

Відповідне рішення рада ухвалили у четвер, 2 жовтня.

Підставою стало подання Третьої дисциплінарної палати ВРП, яка встановила дисциплінарний проступок та нехтування обов’язками, несумісне зі статусом судді.

«Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Савін оскаржував притягнення до дисциплінарної відповідальності, однак його скаргу відхилили.

Зазначимо, що 14 березня, за рішенням суду, Олександра Савіна оштрафували на 17 тисяч гривень за водіння у нетверезому стані. Його також позбавлено права керування транспортними засобами на один рік. Пізніше у ВРП відкрили дисциплінарну справу щодо судді.

Крім того, торік Олександр Савін не вніс у декларацію про доходи відомості про зміни у майновому стані, суд призначив штраф в розмірі 1700 гривень.

Варто нагадати, що у серпні 2023 року в Южноукраїнську розгорівся скандал після рішення присвоїти звання «Почесного громадянина» судді Савіну. Жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання. Адже до цього Олександр Савін потрапив у скандал, його вкотре звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.

Останні новини про: Південноукраїнськ

ВРП відхилила скаргу судді з Південноукраїнська, який намагався поновитись на посаді
Депутати Південноукраїнська дали добро на будівництво заводу компонентів ядерних реакторів
У Південноукраїнську планують демонтувати і реставрувати пам’ятні знаки в рамках деколонізації
