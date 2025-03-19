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Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Судове засідання пройшло 14 березня. Фото: Денисюк ПишеСудове засідання пройшло 14 березня. Фото: Денисюк Пише

Колишнього голову суду міста Південноукраїнськ Олександра Савіна оштрафували на 17 тисяч гривень за водіння у нетверезому стані. Його також позбавлено права керування транспортними засобами на один рік.

Про це йдеться у постанові Вознесенського районного суду від 14 березня, пишуть «МикВісті».

Згідно матеріалів справи, 19 квітня 2024 року автомобіль Mercedes, за кермом якого був Олександр Савін, зупинили правоохоронці у селі Костянтинівка. Чоловік був за кермом з ознаками спʼяніння. Від проходження тесту на Драгері він відмовився, після чого працівники поліції запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в найближчому медичному закладі у Вознесенську чи у Первомайську. Однак посадовець наполягав на огляді саме в лікарні Південноукраїнська. 

Хоча на суді співробітник відділення поліції Вознесенського РУП ГУНП зазначив, що рекомендував поліцейським не їхати в Южноукраїнськ, адже Савін має особисті відносини з головним лікарем Сергієм Лупарєвим, що могло сприяти уникненню адміністративної відповідальності, як це було раніше, зазначає суд.

Але Олександр Савін наполіг на проходженні огляду в Південноукраїнській міській лікарні, куди і поїхав у супроводі поліції, не доїхавши до місця призначення. Посадовець зупинив авто біля свого дому, зайшов у будинок і більше до правоохоронців не вийшов. Така поведінка пояснюється погіршенням його фізичного стану.

Своєї вини під час засідання суддя не визнав. 

Однак суд визнав водія винним у порушенні частини 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Постанова може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду.

Нагадаємо, що торік Олександру Савіну, який не вніс у декларацію про доходи відомості про зміни у майновому стані, суд призначив штраф в розмірі 1700 гривень.

Варто нагадати, що у серпні 2023 року в Южноукраїнську розгорівся скандал після рішення присвоїти звання «Почесного громадянина» судді Савіну. Жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання. Адже до цього Олександр Савін потрапив у скандал, його звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.

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