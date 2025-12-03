  • середа

Кім розповів, що в Міненерго пообіцяли відкорегувати умови відключень світла у Південноукраїнську

Міненерго пообіцяло переглянути графіки відключень для Південноукраїнська. Фото: travels.in.uaМіненерго пообіцяло переглянути графіки відключень для Південноукраїнська. Фото: travels.in.ua

Міністерство енергетики пообіцяло переглянути чинні умови дії графіків відключення світла у місті Південноукраїнськ.

Про це в ефері телеканалу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, питання підняли під час наради у Харкові, присвяченій життєдіяльності прифронтових регіонів. Серед інших тем обговорювали й ситуацію з відключеннями у Південноукраїнську.

— Ми, як і всі, залежні від єдиної енергетичної системи України. Була нарада у Харкові, яка була повʼязана із життєдіяльністю прифронтових регіонів. Там було декілька питань погоджено по Миколаївщині. Але одне з головних — звернення Південноукраїнська щодо відключення по ГПВ. Бо це неправильно, вони місто-сателіт атомних станцій. Мені пообіцяв виконувач обовʼязків міністра енергетики Артем Некрасов, що це питання роздивляться і виправлять, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що місцеві жителі на сесії скаржилися на тривалі відключення світла, тоді як місто не має альтернативних джерел енергії. У зв’язку з цим мер направив офіційні листи до Міністерства енергетики України, Укренерго та Миколаївської ОВА з проханням надавати Південноукраїнську статус «об’єкта підвищеної безпеки» та врахувати відсутність газопостачання.

Під час пресконференції Південноукраїнська міська рада повідомила місцевим звернулася до державних структур із проханням переглянути графіки відключень електроенергії, проте отримала відповідь, що надання місту «особливих умов» буде вважатися дискримінацією щодо інших споживачів.

