Мер Південноукраїнська заявив, що світло в місті біля АЕС вимикають для справедливості

Прессконференція міського голови Валерія Онуфрієнка. Скриншот з відео

Південноукраїнська міська рада звернулася до державних структур із проханням переглянути графіки відключень електроенергії, проте отримала відповідь, що надання місту «особливих умов» буде вважатися дискримінацією щодо інших споживачів.

Про це повідомив міський голова Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко під час пресконференції, передають «МикВісті».

Нагадаємо, що місцеві жителі на сесії скаржилися на тривалі відключення світла, тоді як місто не має альтернативних джерел енергії. У зв’язку з цим мер направив офіційні листи до Міністерства енергетики України, Укренерго та Миколаївської ОВА з проханням надавати Південноукраїнську статус «об’єкта підвищеної безпеки» та врахувати відсутність газопостачання.

За його словами, відповідь надійшла лише від «Укренерго». Там заявили, що виключення міста з погодинних відключень створить нерівні умови в порівнянні з іншими громадами області.

«Відключення застосовуються по всій Україні. Енергосистема працює як єдина зона, тому невключення Південноукраїнська до графіків аварійних або погодинних відключень матиме дискримінаційні ознаки щодо споживачів інших населених пунктів Миколаївської області», — йдеться у відповіді, яку процитував мер.

Водночас він додав, що в інших містах-супутниках АЕС — Нетішині та Вараші — також діють графіки відключень, хоча їхній режим дещо відрізняється.

Нині Південноукраїнськ очікує відповіді від Миколаївської обласної військової адміністрації, яка має повноваження затверджувати та змінювати графіки відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що у Південноукраїнську Миколаївської області тимчасово вимикатимуть вуличне освітлення.

Також нагадаємо, що на сесії Миколаївської міської ради депутат від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська поцікавилась, чи можливо у місті продовжити вечірнє освітлення на годину після 23:00. Мер пообіцяв, що зʼясує це питання.

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що додаткова година освітлення обходитиметься бюджету Миколаївської міської ради в 10 мільйонів гривень на рік.