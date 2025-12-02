  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мер Південноукраїнська заявив, що світло в місті біля АЕС вимикають для справедливості

Прессконференція міського голови Валерія Онуфрієнка. Скриншот з відеоПрессконференція міського голови Валерія Онуфрієнка. Скриншот з відео

Південноукраїнська міська рада звернулася до державних структур із проханням переглянути графіки відключень електроенергії, проте отримала відповідь, що надання місту «особливих умов» буде вважатися дискримінацією щодо інших споживачів.

Про це повідомив міський голова Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко під час пресконференції, передають «МикВісті».

Нагадаємо, що місцеві жителі на сесії скаржилися на тривалі відключення світла, тоді як місто не має альтернативних джерел енергії. У зв’язку з цим мер направив офіційні листи до Міністерства енергетики України, Укренерго та Миколаївської ОВА з проханням надавати Південноукраїнську статус «об’єкта підвищеної безпеки» та врахувати відсутність газопостачання.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За його словами, відповідь надійшла лише від «Укренерго». Там заявили, що виключення міста з погодинних відключень створить нерівні умови в порівнянні з іншими громадами області.

«Відключення застосовуються по всій Україні. Енергосистема працює як єдина зона, тому невключення Південноукраїнська до графіків аварійних або погодинних відключень матиме дискримінаційні ознаки щодо споживачів інших населених пунктів Миколаївської області», — йдеться у відповіді, яку процитував мер.

Водночас він додав, що в інших містах-супутниках АЕС — Нетішині та Вараші — також діють графіки відключень, хоча їхній режим дещо відрізняється.

Нині Південноукраїнськ очікує відповіді від Миколаївської обласної військової адміністрації, яка має повноваження затверджувати та змінювати графіки відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що у Південноукраїнську Миколаївської області тимчасово вимикатимуть вуличне освітлення.

Також нагадаємо, що на сесії Миколаївської міської ради депутат від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська поцікавилась, чи можливо у місті продовжити вечірнє освітлення на годину після 23:00. Мер пообіцяв, що зʼясує це питання.

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що додаткова година освітлення обходитиметься бюджету Миколаївської міської ради в 10 мільйонів гривень на рік.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Відключення електроенергії

Якими будуть вимкнення електрики 29 листопада: оприлюднили попередні графіки
Планові відключення електроенергії у Миколаєві 30 листопада: скільки годин без світла
По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Реклама

Читайте також:

новини

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

Альона Коханчук
новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Юлія Бойченко
новини

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Планові відключення електроенергії у Миколаєві 30 листопада: скільки годин без світла
Якими будуть вимкнення електрики 29 листопада: оприлюднили попередні графіки

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Пожежі на Миколаївщині: горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні