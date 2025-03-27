Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу відносно судді з Південноукраїнська Савіна, якого рік тому затримали пʼяним

Суддя Олександр Савін. Фото: Лариса Мініна

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді Южноукраїнського міського суду Олександра Савіна.

Про це свідчить ухвалений акт на сайті Вищої ради правосуддя від 26 березня, пишуть «МикВісті».

Дисциплінарна справа була відкрита за скаргою Христини Буртник. У скарзі мова йде про інцидент річної давності, коли суддя був за кермом, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння.

Зазначимо, що 14 березня, за рішенням суду, Олександра Савіна оштрафували на 17 тисяч гривень за водіння у нетверезому стані. Його також позбавлено права керування транспортними засобами на один рік.

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В матеріалах суду мова йшла про те, що Савін ухилявся від проходження тесту у момент затримання працівниками поліції. Але у його поясненнях, зазначених у акті, він цей факт не визнає і звертає увагу на незаконність вимог працівників поліції поїхати здавати тест не у Південноукраїнську, а в Первомайську чи Вознесенську.

Крім того, він каже, що оскаржить рішення Вознесенського районного суду в апеляційному суді.

Згідно рішення палати ВРП на суддю відкрита дисциплінарна справа.

Нагадаємо, що торік Олександру Савіну, який не вніс у декларацію про доходи відомості про зміни у майновому стані, суд призначив штраф в розмірі 1700 гривень.

Варто нагадати, що у серпні 2023 року в Южноукраїнську розгорівся скандал після рішення присвоїти звання «Почесного громадянина» судді Савіну. Жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання. Адже до цього Олександр Савін потрапив у скандал, його звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.