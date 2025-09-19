ВРП відхилила скаргу судді з Південноукраїнська, який намагався поновитись на посаді

Засідання Вищої ради правосуддя пройшла сьогодні, 16 вересня. Скриншот з трансляції ВРП

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні скарги судді Південноукраїнського міського суду Олександра Савіна на рішення про його притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Відповідне рішення було затверджено під час засідання ВРП 16 вересня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, 25 червня Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення звільнити суддю через дисциплінарне порушення.

Під час свого виступу суддя зауважив, що під час складання першого протоколу працівниками поліції від 19 квітня у ньому було зазначено щодо присутності свідків, адже у той момент були лише Савін із дружиною та двоє поліцейських.

— Де взялись ті свідки? Через пару днів я бачив у матеріалах справи їх пояснення, як підтвердження тих чи інших обставин, які вказували поліцейські. А це свідки, яких я засуджував, тобто це люди, які попадались неодноразово до Південноукраїнського міського суду. Поліція часто вишукує таких свідків, видирає від них пояснення, незаконно проводить маніпуляції, розуміючи, що глибинно питання зʼясовувати ніхто не буде, — пояснив суддя.

Через 5 місяців зʼявляється інший протокол, як стверджує Савін. Коли справу розглядав Вознесенський районний суд, судді ухвалили рішення про повернення матеріалів на дооформлення, однак він стверджує, що цього не було зроблено.

За 10 днів матеріали знову подали в суд, після чого суд ухвалив рішення про стягнення штрафу. Олександр Савін звернувся до апеляційного суду, однак він лишив рішення у силі.

— Враховуючи вищевикладене, я прошу вас закрити провадження у справі стосовно мене, — звернувся до ВРП він.

У відповідь на його виступ інспектор Вищої ради правосуддя зауважила, що і Третя дисциплінарна Палата, і ВРП в цілому не уповноважені оцінювати правомірність дій правоохоронців.

— Якщо навіть допустити порушення встановленого порядку працівниками поліції не дає право, принаймні з точки зору стандарту законослухнянної людини вважати презумптивно: сам собі я вирішив, що ця поведінка є незаконною, я не буду дотримуватись. Ми оцінювали поведінку судді, а не поведінку поліцейських, — заявила Ірина Давидович.

Члени ВРП уточнили у інспектора, чи поніс суддя адміністративну відповідальність, однак та відповіла, що не дивлячись на це, автономне дисциплінарне провадження не виключає відповідальності. Крім того, ВРП оцінювала не окремий епізод відмови від проходження огляду на стан алкогольного спʼяніння, а в цілому комплекс поведінки.

У підсумку за дане рішення проголосували 10 членів Вищої ради правосуддя, 1 був проти.

Зазначимо, що 14 березня, за рішенням суду, Олександра Савіна оштрафували на 17 тисяч гривень за водіння у нетверезому стані. Його також позбавлено права керування транспортними засобами на один рік. Пізніше у ВРП відкрили дисциплінарну справу щодо судді.

Крім того, торік Олександр Савін не вніс у декларацію про доходи відомості про зміни у майновому стані, суд призначив штраф в розмірі 1700 гривень.

Варто нагадати, що у серпні 2023 року в Южноукраїнську розгорівся скандал після рішення присвоїти звання «Почесного громадянина» судді Савіну. Жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання. Адже до цього Олександр Савін потрапив у скандал, його вкотре звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.