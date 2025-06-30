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ВРП звільнить суддю з Південноукраїнська, якого рік тому затримали пʼяним за кермом

Олександр Савін виступає на засіданні Южноукраїнської міської ради. Скриншот з телеграм-каналу «Пелюх»Олександр Савін виступає на засіданні Південноукраїнської міської ради. Скриншот з телеграм-каналу «Пелюх»

Суддю Південноукраїнського міського суду Олександра Савіна звільнять з посади через дисциплінарне порушення.

Таке рішення від 25 червня ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

З дня ухвалення дисциплінарної постанови суддя автоматично відсторонений від здійснення правосуддя згідно з частиною 5 статті 51. 

Зазначимо, що 14 березня, за рішенням суду, Олександра Савіна оштрафували на 17 тисяч гривень за водіння у нетверезому стані. Його також позбавлено права керування транспортними засобами на один рік. Пізніше у ВРП відкрили дисциплінарну справу щодо судді.

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В матеріалах суду мова йшла про те, що Савін ухилявся від проходження тесту у момент затримання працівниками поліції. Але у його поясненнях, зазначених у акті, він цей факт не визнає і звертає увагу на незаконність вимог працівників поліції поїхати здавати тест не у Південноукраїнську, а в Первомайську чи Вознесенську.

При цьому, як зазначено у акті ВРП, під час затримання суддя погрожував поліціянтам службовим становищем:

«Я вас попереджаю, як юрист, як суддя. Про те, що якщо ви будете виставляти це, зливати якусь інфу, це є персональні дані — то я порушу кримінальну справу.... Дивіться, попереджаю!».

За таким посадовця притягнуто до відповідальності — Вища рада правосуддя подала подання на звільнення Олександра Савіна.

Суддю Олександра Савіна звільнять через дисциплінарне порушення. Скриншот акту Вищої ради правосуддяСуддю Олександра Савіна звільнять через дисциплінарне порушення. Скриншот акту Вищої ради правосуддя

Крім того, торік Олександр Савін не вніс у декларацію про доходи відомості про зміни у майновому стані, суд призначив штраф в розмірі 1700 гривень.

Варто нагадати, що у серпні 2023 року в Южноукраїнську розгорівся скандал після рішення присвоїти звання «Почесного громадянина» судді Савіну. Жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання. Адже до цього Олександр Савін потрапив у скандал, його вкотре звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.

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