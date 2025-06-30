ВРП звільнить суддю з Південноукраїнська, якого рік тому затримали пʼяним за кермом

Олександр Савін виступає на засіданні Південноукраїнської міської ради. Скриншот з телеграм-каналу «Пелюх»

Суддю Південноукраїнського міського суду Олександра Савіна звільнять з посади через дисциплінарне порушення.

Таке рішення від 25 червня ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

З дня ухвалення дисциплінарної постанови суддя автоматично відсторонений від здійснення правосуддя згідно з частиною 5 статті 51.

Зазначимо, що 14 березня, за рішенням суду, Олександра Савіна оштрафували на 17 тисяч гривень за водіння у нетверезому стані. Його також позбавлено права керування транспортними засобами на один рік. Пізніше у ВРП відкрили дисциплінарну справу щодо судді.

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В матеріалах суду мова йшла про те, що Савін ухилявся від проходження тесту у момент затримання працівниками поліції. Але у його поясненнях, зазначених у акті, він цей факт не визнає і звертає увагу на незаконність вимог працівників поліції поїхати здавати тест не у Південноукраїнську, а в Первомайську чи Вознесенську.

При цьому, як зазначено у акті ВРП, під час затримання суддя погрожував поліціянтам службовим становищем:

«Я вас попереджаю, як юрист, як суддя. Про те, що якщо ви будете виставляти це, зливати якусь інфу, це є персональні дані — то я порушу кримінальну справу.... Дивіться, попереджаю!».

За таким посадовця притягнуто до відповідальності — Вища рада правосуддя подала подання на звільнення Олександра Савіна.

Суддю Олександра Савіна звільнять через дисциплінарне порушення. Скриншот акту Вищої ради правосуддя

Крім того, торік Олександр Савін не вніс у декларацію про доходи відомості про зміни у майновому стані, суд призначив штраф в розмірі 1700 гривень.

Варто нагадати, що у серпні 2023 року в Южноукраїнську розгорівся скандал після рішення присвоїти звання «Почесного громадянина» судді Савіну. Жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання. Адже до цього Олександр Савін потрапив у скандал, його вкотре звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.