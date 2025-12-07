Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

Старосту з Миколаївщини оштрафували та відсторонили від посади за невчасно подану декларацію. Ілюстративне фото: УНІАН

Старосту з Миколаївщини Анатолія Мороза оштрафували за те, що він навмисне затягував подання декларації про доходи та майно. Хоча посадовця попереджали про обов’язок зробити це до 1 квітня 2024 року, документи він подав лише восени цього року, після вручення підозри.

Про це свідчить вирок Арбузинського районного суду, пишуть «МикВісті».

Посадовець Садівського округу пояснював затримку технічними труднощами, насиченим графіком роботи та волонтерською діяльністю. Він запевняв, що не мав наміру приховувати свої доходи та щиро шкодує про прострочення.

Реклама

«На одній з сесій Благодатненської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, дати якої він не пам`ятає, депутатам та іншим посадовим особам — декларантам було роз`яснено про відновлення декларування та про необхідність подати відповідні декларації, однак у нього були з цим технічні труднощі. Через насичений графік роботи, активну волонтерську діяльність він подав декларацію за 2023 рік тільки у вересні 2025 року, після отримання відповідних консультацій, однак це вже було запізно, оскільки на цей час йому вже було вручено підозру у цьому кримінальному провадженні. Умислу приховувати інформацію про свій майновий стан не мав. Розуміє, що мав вжити заходи до своєчасного подання декларації, але цього не зробив, про вчинене щиро шкодує та в майбутньому подібних порушень більше не допустить», — йдеться в ухвалі суду.

Суд врахував ці пояснення, але підкреслив, що Мороз працює у самоврядуванні з 2010 року, раніше декларації подавав вчасно та добре орієнтується у процедурі. Тривале неподання документів оцінили, як умисне порушення.

Старосту оштрафували на 42,5 тисячі гривень та заборонили протягом року обіймати посади у державних або місцевих органах влади. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів у Миколаївському апеляційному суді.

Згідно з декларацією за 2023 рік, поданою 23 вересня цього року, Мороз і його дружина володіють двома земельними ділянками площею 73,6 та 70,8 тисяч квадратних метрів, придбаними в 2016 році. Староста задекларував три авто: власні ВАЗ 2108 1987 року випуску та Volkswagen Golf 2000 року (куплений у 2023 році за 80 тисяч гривень), а дружина — Renault Trafic 2008 року, вартість якого не вказана.

Декларація Анатолія Мороза. Скриншот сайту youcontrol.com.ua

Декларація Анатолія Мороза. Скриншот сайту youcontrol.com.ua

За 2023 рік Мороз отримав 243 тисячі гривень зарплати, його дружина — 138 тисяч гривень, обидва від Благодатненської сільради.

Раніше повідомлялось, що старосту сільради Вознесенського району Миколаївщини суд визнав винним у декларуванні недостовірної інформації та зобов’язав сплатити штраф. Посадовця також позбавили права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на рік.