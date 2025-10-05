  • неділя

Старосту з Миколаївщини оштрафували за недостовірну декларацію, — НАЗК

Старосту з Миколаївщини оштрафували та відсторонили від посади за недостовірну декларацію. Ілюстративне фото: УНІАНСтаросту з Миколаївщини оштрафували та відсторонили від посади за недостовірну декларацію. Ілюстративне фото: УНІАН

Старосту сільради Вознесенського району Миколаївщини суд визнав винним у декларуванні недостовірної інформації та зобов’язав сплатити штраф. Посадовця також позбавили права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на рік.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

У відомстві зазначили, що найчастіше ознаки порушень у деклараціях у 2025 році виявляють саме в депутатів місцевих рад і посадовців органів влади. Зокрема, порушення в деклараціях депутатів становили 39,7% від усіх перевірених, а посадовців — 32%.

Крім старости з Миколаївщини, суд також покарав депутата сільради з Березівського району Одещини — йому призначили 150 годин громадських робіт і аналогічну заборону обіймати посади в органах місцевого самоврядування.

«Обох декларантів суд також позбавив права обіймати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування на строк один рік», — йдеться у повідомленні.

До списку порушників потрапив і посадовець військово-лікарської комісії з Одещини, який не задекларував майно на понад 10,3 мільйони гривень. Суд оштрафував його та заборонив обіймати державні посади протягом року.

З початку 2025 року НАЗК провело 110 перевірок декларацій, виявивши недостовірні відомості на понад 180 мільйонів гривень. За їхніми результатами агентство передало 26 обґрунтованих висновків до правоохоронних органів про можливе декларування недостовірної інформації на понад 133 мільйони гривень.

На основі матеріалів НАЗК суди вже винесли вироки десятьом посадовцям та призначили їм штрафи та додаткові покарання.

Раніше повідомлялось, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич виступив з ініціативою запровадити обов’язкове декларування доходів для журналістів, які працюють в офіційно зареєстрованих українських медіа.

