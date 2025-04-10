До ₴1,3 млн зарплати на рік: Що у деклараціях мерів міст на Миколаївщині?

Мери міст у Миколаївській області опублікували свої декларації за 2024 рік. «МикВісті» проаналізували декларації міських голів восьми міст: Первомайска, Вознесенська, Південноукраїнська, Баштанки, Нового Буга, Нової Одеси, Очакова, а також очільника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

Найбільше заробітну плату з них отримує міський голова Первомайська Олег Демченко — у середньому 110,4 тисячі гривень на місяць, а найменшу — очільник Снігурівки Іван Кухта, який заробляє у середньому 23,2 тисячі гривень на місяць.

Що у деклараціях міських голів — читайте у матеріалі «МикВісті».

Заробітна плата мерів міст на Миколаївщині у 2024 році, інфографіка «МикВісті»

Мер Первомайська Олег Демченко

Мер Первомайська Олег Демченко у своїй декларації за 2024 рік вказав, що має у власності лише квартиру у Первомайську на 36,2 квадратних метри.

Уся інша нерухомість знаходиться у власності його дружини Ірини. Вона має нерухомість у Харкові: одну квартиру на 91,2 метра квадратних та ще одну — у спільній власності, а також три паркомісця.

Його дружина є власницею 18 земельних ділянок у Миколаївській області, загальною площею 977,1 квадратного метра. Вона має власності по 25% приміщення магазину на 1285,3 квадратного метра та земельної ділянки на 1552 квадратних метри.

Ще дружина міського голови орендує у Первомайську нежитлове приміщення на 53,5 квадратного метра, 21 квадратний метр землі, а з 2024 року — ще 210,3 квадратних метри землі.

Мер Первомайська Олег Демченко, фото: міська рада

У користуванні подружжя також земельна ділянка та будинок на 210,7 квадратного метра у Первомайську.

Мер Первомайська також задекларував, що має у власності автомобіль «Волга», який придбав у 2011 році за 3 тисячі гривень, а його дружина — PORSCHE CAYENNE 2013 року випуску, який придбала у 2019 році за 400 тисяч гривень.

У 2024 році Олег Демченко отримав 1,3 мільйона гривень заробітної плати на посаді міського голови Первомайська, у середньому це 110,4 тисячі гривень на місяць. Водночас він отримав 423,6 тисячі гривень пенсії. А його дружина отримала 556 тисяч гривень від здачі майна в оренду

У порівнянні з торішною декларацією подружжя продало квартиру у Первомайську на 36,2 квадратного метра та автомобіль NISSAN X-TRAIL. Від продажу майна мер задекларував 90,8 тисячі гривень.

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Готівкою мер Первомайська зберігає 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, а його дружина — 300 тисяч гривень, 15 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

У 2023 році дружина міського голови взяла 5 мільйонів гривень позики

Також на банківських рахунках подружжя зберігається понад 300 тисяч гривень та 2,3 тисячі доларів.

Мер Вознесенська Євгеній Величко

Вознесенський міський голова Євгеній Величко у своїй декларації вказав, що має у власності квартиру в Вознесенську на 56,8 квадратного метра та земельну ділянку на 20 тисяч квадратних метрів у селі Акмечетські Ставки.

А його дружина Ганна має у власності 25% квартири у Вознесенську, загальною площею 66 метрів квадратних.

Подружжя разом з дітьми проживає у житловому будинку на 137,7 метра квадратних у Вознесенську, який знаходиться у власності Алли Величко.

Євгеній Величко також є власником п'яти вантажних автомобілів та легкового авто FIAT DOBLO 2012 року випуску. А свій автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC 2010 року випуску міський голова торік продав за 400 тисяч гривень.

Вознесенський міський голова Євгеній Величко, архівне фото «МикВісті»

Його дружина є власницею автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 року випуску, яку вона придбала того ж року за 1,1 мільйона гривень.

У 2023 році Євгеній Величко отримав 687,7 тисячі гривень заробітної плати на посаді міського голови Вознесенська, що у середньому складає 57,3 тисячі гривень на місяць. А його дружина Ганна – 6,8 тисячі гривень соціальних виплат.

Мер Вознесенська зберігає готівкою 267,7 тисячі гривень та 7 тисяч євро. Євгеній Величко також задекларував, що разом з дружиною зберігає 78,2 тисячі доларів готівки.

Мер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко

Міський голова Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко має у власності квартиру у Південноукраїнську. Йому належить 25% цієї квартири, ще по 25% мають у власності його дружина Тамара, донька та іноземка Анна Болгова.

Мер також має у власності автомобіль Toyota RAV4-HYBRID, яку придбав у 2021 році за 1,1 мільйона гривень.

Міський голова Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко, фото: Лариса Мініна

За 9 місяців 2024 року міський голова отримав 583 тисячі гривень заробітної плати, що у середньому складає 64,8 тисячі гривень на місяць. Після відставки Валерія Онуфрієнко рішенням суду поновили на посаді міського голови у квітні 2024 року.

Дружина міського голови торік отримала 134,6 тисячі гривень пенсії, а сам Валерій Онуфрієнко — 219 тисяч гривень. А їх донька отримала 804,7 тисячі гривень заробітної плати від держпідприємства «НАЕК «Енергоатом».

Готівкою подружжя зберігає 8 тисяч доларів.

Мер Баштанки Олександр Береговий

Міський голова Баштанки Олександр Береговий задекларував два будинки у Баштанці, загальною площею 114,6 квадратного метра. А ще — два нежитлових приміщення там, загальною площею 389,3 квадратного метра. Олександр Береговий також з 2020 року орендує нежитлове приміщення, площею 100 метрів квадратних.

У його власності також дві земельні ділянки у Баштанці, загальною площею 1,1 тисячі квадратних метрів. А з 2024 року — ще 1 тисяча квадратних метрів землі у Баштанці.

Його дружина Єлизавета з 2019 року має у Миколаєві квартиру на 44 квадратних метри та два нежитлових приміщення у Миколаєві, загальною площею 70,3 квадратного метра. Ще одне нежитлове приміщення на 251,84 квадратного метра та гараж на 23,4 квадратного метра вона має у Баштанці.

Міський голова Баштанки Олександр Береговий, фото з Facebook-сторінки мера

Дружина міського голови також має нежитлове приміщення в селі Пʼятихатки, площею 101,7 метра квадратних.

Дружина мера Баштанки є власницею трьох земельних ділянок у Баштанці та селі Михайлівка. Їх загальна площа складає 92,3 тисячі квадратних метрів. Вона також орендує земельну ділянку у Баштанці, площею 366 квадратних метрів.

Олександр Береговий задекларував три автомобілі, власником яких є його дружина Єлизавета. Це RENAULT KANGOO 2019 року випуску, який вона придбала у 2018 році за 193,1 тисячі гривень; SKODA KODIAQ 2021 року випуску, який вона придбала у 2021 році за понад 1 мільйон гривень, та SKODA KAMIQ 2023 року випуску, який вона придбала у 2023 році за 941,1 тисячі гривень. А мер Баштанки з 2008 року має легковий причеп.

У 2024 році Олександр Береговий отримав 854 тисячі гривень заробітної плати на посаді міського голови Баштанки, що складає у середньому 71,1 тисячі гривень на місяць. Він також отримав подарунок за 179 тисяч гривень від дружини.

Його дружина отримала 2,9 мільйона гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю та 35,4 тисячі гривень від надання майна в оренду.

Мер Баштанки зберігає готівкою 140 тисяч гривень, а дружина — 25 тисяч доларів та 1,5 мільйона гривень. У 2023 році вона також взяла 376,4 тисячі гривень кредиту.

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко задекларував житловий будинок на 122 квадратних метри та квартиру на 36 квадратних метрів у Новому Бузі.

Він також має у власності три земельні ділянки у Новому Бузі, загальна площа яких складає 1,7 тисячі метрів квадратних. Ще одну земельну ділянку Максим Лагодієнко має у селі Показне Баштанського району — її площа складає 49,6 тисячі метрів квадратних. А його дружина є власницею двох земельних ділянок у Новому Бузі, загальною площею 2,2 тисячі метрів квадратних.

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко, фото: міська рада

У 2024 році Максим Лагодієнко отримав 965,1 тисячі гривень заробітної плати на посаді міського голови Нового Бугу, що у середньому складає 80,4 тисячі гривень на місяць.

Ще 27,5 тисячі гривень він отримав за «незалежну професійну діяльність» від Відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Новобузької міської ради.

Його дружина Вікторія отримала 195,3 тисячі гривень заробітної плати у приватно-орендному підприємстві «Вікторія».

Очільник Снігурівки Іван Кухта

Очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта має у власності 14 гектарів землі в Снігурівці, а його дружина Євгенія Онищенко — 2 гектари землі в Снігурівці. Загальна вартість земельних ділянок подружжя на дату набуття права складає 363,3 тисячі гривень.

Дружина Івана Кухти має у власності квартиру на 66,8 метра квадратних у Миколаєві та земельну ділянку площею 1,1 гектара в селі Рибаківка.

Євгенія Онищенко також має у спільній власності з Юрієм Чічковим офіс на 230 квадратних метрів та земельну ділянку на 240 квадратних метрів в Баштанці.

Очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта, архівне фото «МикВісті»

У власності Івана Кухти є три автомобілі: Volkswagen transporter 2006 року випуску, Skoda superb 2008 року випуску, Peugeot 5008 2013 року випуску. А також автобус Merctdes-Benz 609 D 1996 року випуску.

Його дружина Євгенія Онищенко має у власності Opel Insignia 2013 року випуску.

У декларації зазначено, що дружині Івана Кухти належить компанія ТОВ «Ків-транс» зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Основним видом підприємницької діяльності компанії є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин та транспортне оброблення вантажів.

За 2023 рік Іван Кухта отримав 279,1 тисячі гривень зарплати на посаді очільника Снігурівської МВА, що у середньому складає 23,2 тисячі гривень на місяць. Ще 24 тисячі гривень доходу він отримав від компанії «Ків-Транс» та 1200 гривень доходу від компанії «Юг-Тір-Сервіс».

Його дружина отримала 20,6 тисячі гривень соціальних виплат.

Готівкою Іван Кухта зберігає 110 тисяч доларів. Банківських рахунків у подружжя не зареєстровано.

Мер Нової Одеси Олександр Поляков

Міський голова Нової Одеси Олександр Поляков задекларував житловий будинок в Новій Одесі на 69,6 квадратного метра та земельну ділянку на 508 квадратних метрів.

Його дружина Вікторія має у власності земельну ділянку площею 20 тисяч квадратних метрів у селі Новошмідтівка.

Автомобілів у подружжя, згідно з декларацією, немає.

За 2024 рік Олександр Поляков заробив 898,3 тисячі гривень заробітної плати на посаді міського голови.

Міський голова Нової Одеси Олександр Поляков, фото: міська рада

А його дружина — 88,2 тисячі гривень зарплати від Управління забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Миколаївської райдержадміністрації. Ще 16,3 тисячі гривень заробітної плати за сумісництвом вона отримала від Благодійної організації «Благодійний фонд «Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні».

Подружжя має також три рахунки у банках, однак скільки коштів на них зберігається, не вказано.

Мер Очакова Сергій Бичков

Декларація про доходи Очаківського міського голови Сергія Бичкова досі засекречена Національним агентством з питань запобігання корупції. Однак після перевірок декларацій мера за 2021 та 2022 роки Нацагентство повідомило, що Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень та отримав у подарунок від матері 12 мільйонів гривень.

В НАЗК заявили, що за результатами перевірок були виявлені ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей на суму понад 3 мільйонів гривень.

Мер Очакова Сергій Бичков, архівне фото «МикВісті»

Також він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень. Хоча, як зазначають в НАЗК, ці кошти перевищують законні доходи жінки, які з 1998 року становили всього більше 580 тисяч гривень.

«Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів. Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 мільйона гривень, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки», — наголосили в агентстві.

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А також — що зазначено у деклараціях голів районних державних адміністрацій у Миколаївській області та голів районних адміністрацій Миколаєва.