Декларації: скільки заробляють заступники мера Миколаєва

Суттєвих змін у деклараціях про доходи заступників міського голови Миколаєва за 2024 рік немає. А найбільшу заробітну плату серед заступників торік отримував перший віце-мер Віталій Луков — більше 1 мільйона гривень.

Декларації про доходи заступників міського голови опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

Заробітна плата заступників міського голови Миколаєва у 2024 році, інфографіка «МикВісті»

Віталій Луков

В декларації першого заступника міського голови Миколаєва Віталія Лукова не зазначено, що він володіє нерухомістю. Однак з січня 2023 року він безоплатно проживає у квартирі площею 58,2 квадратних метра у Миколаєві.

Дружина посадовця Лариса Лукова у травні 2023 року придбала дачний будинок площею 29,7 квадратних метрів і земельну ділянку площею 555 квадратних метрів у Миколаєві. Вона також має право постійного користування на земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів у Казанці.

Їздить Віталій Луков на автомобілі Nissan Note 2012 року випуску, який придбав у 2016 році за 123 тисячі гривень. Він також має у власності причіп «Турист».

В 2024 році віце-мер заробив більше 1 мільйона гривень, це у середньому 87,3 тисячі гривень. Дружина посадовця, яка працює у лікарем у медичному закладі Вознесенська, заробила 449,4 тисячі гривень за рік. Ще 46,9 тисячі гривень заробітної плати вона отримала за роботу у Вознесенському геріатричному пансіонаті.

Збереження віце-мера та його дружини за рік становлять 540 тисяч гривень.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков, фото: «МикВісті»

Сергій Коренєв

Заступник міського голови Сергій Коренєв у декларації вказує, що з 2007 року спільно з дружиною володіє квартирою у Миколаєві площею 55,8 квадратних метри. Віце-мер володіє також земельною ділянкою площею 1 тисяча квадратних метрів у Миколаєві.

Його дружина з 2016 року має у власності квартиру площею 52 квадратних метри у Миколаєві, а з 2009 року має у власності 33% квартири площею 48,4 квадратних метри у Миколаєві.

Також Юлія Коренєва їздить на автомобілі Toyota Highlander, яку придбала у 2024 році за 612 тисяч гривень. Ще вона з 2029 року має право на користування на Mazda CX-5 2018 року.

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Дружині посадовця також належать 30% корпоративних прав компанії — ТОВ «НІКСІТІ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

За 2024 рік Сергій Коренєв заробив 837,2 тисячі гривень, що у середньому складає 69,7 тисячі гривень на місяць. Торік він також отримав 71,8 тисячі гривень пенсії.

Його дружина, яка працює в Національному університеті кораблебудування у Миколаєві, заробила за минулий рік 99,1 тисячі гривень заробітної плати.

Готівкою посадовець зберігає 150 тисяч гривень та 5 тисяч доларів.

заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв, фото: «МикВісті»

Анатолій Петров

Віце-мер з гуманітарних питань Анатолій Петров з 1994 року має у власності квартиру площею 115,7 квадратних метрів у селі Добра Криниця у Миколаївській області. Там він також має три земельні ділянки, загальною площею 138 квадратних метрів.

А дружина посадовця Любов Петрова має у власності квартиру площею 29,8 квадратних метрів у Миколаєві та 20 тисяч квадратних метрів землі у селі Добра Криниця.

Особистого автомобіля посадовець немає, а його дружина їздить на Opel Astra 2005 року випуску.

Віце-мер Анатолій Петров за 2024 рік заробив 933,1 тисячі гривень, що у середньому складає 77,7 тисячі гривень на місяць. Ще 60 тисяч гривень він отримав за надане в оренду майно та 43,6 тисячі гривень пенсії.

А його дружина, яка працює у відділі освіти Інгульскої сільської ради, заробила 360,2 тисячі гривень, а також отримала 36,6 тисячі гривень пенсії.

Готівкою Анатолій Петров зберігає 15 тисяч доларів.

Заступник мера з гуманітарних питань Анатолій Петров, фото «МикВісті»

Юрій Андрієнко

У декларації віце-мер з земельних питань Юрій Андрієнко вказав, що має у власності 25% квартири 60,9 квадратних метри у Миколаєві. А також – гараж у Миколаєві і земельна ділянку площею в 1 тисяча квадратних метри у селі Матіясове Миколаївської області.

Посадовець також має у власності автомобіль «Ford Kuga 2.0 MT Trend Diesel», який придбав у 20133 році за 255,9 тисячі гривень.

У 2024 році віце-мер Юрій Андрієнко заробив 941,4 тисячі гривень заробітної плати, що у середньому складає 78,4 тисячі гривень на місяць. Ще він отримав 108,2 тисячі гривень пенсії.

Заступник міського голови Юрій Андрієнко, фото з відкритих джерел

Андрій Волков

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков зареєстрований у квартирі в Миколаєві на 75 квадратних метрів, а його дружина Олександра з 2019 року володіє квартирою у Києві на 76,9 квадратних метрів, яку придбала у 2019 році за 1,5 мільйона гривень.

Дружина посадовця також має у власності автомобіль Toyota Camry 2017 року випуску, яку придбала у 2020 році за 506 тисяч гривень. Сам Андрій Волков автомобілем не володіє.

За 2024 рік керуючий справами виконкому заробив 946,3 тисячі гривень зарплати, що у середньому складає 78,8 тисячі гривень на місяць.

Ще 5,5 тисячі гривень він отримав у подарунок від Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ та 1 тисячу гривень «Зимової єПідтримки».

Його дружина торік заробила 193,9 тисячі гривню доходу від заняття підприємницькою діяльністю, отримала 60,2 тисячі гривень виплат ВПО та 4 тисячі гривень «Зимової єПідтримки» на себе і дітей.

Що стосується грошових збережень, то дружина зберігає 50 тисяч доларів готівкою, а сам Андрій Волков — 6 тисяч євро.

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков, скриншот з телеканалу «МАРТ»

Варто зазначити, що міський голова також має заступника з питань ветеранів війни. Цю посаду обіймає Юрій Степанець, однак наразі його декларацію засекречено.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав 946 тисяч гривень зарплати у 2024 році, що на понад 150 тисяч гривень менше за заробітну плату директора комунального підприємства «Миколаївські парки».

А голови районних адміністрацій Миколаєва оприлюднили декларації про доходи за 2024 рік. У своїх деклараціях більшість опублікували, що мають більше мільйона гривень заощаджень кожен, однак вже декілька років виплачують кредити.