Мільйонні заощадження та кредити: що у деклараціях голів адміністрацій районів Миколаєва за 2024 рік

Заробітна плата голів адміністрацій районів Миколаєва у 2024 році, інфографіка «МикВісті»

Голови районних адміністрацій Миколаєва оприлюднили декларації про доходи за 2024 рік. У своїх деклараціях більшість опублікували, що мають більше мільйона гривень заощаджень кожен, однак вже декілька років виплачують кредити.

Відповідні декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, пишуть «МикВісті».

Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук

З 2007 року має у власності земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів у селі Чорноморка, а з 2015 — квартиру 23,5 квадратних метри в Очакові.

Віктор Дмитрук у 2022 році придбав автомобіль INFINITI QX50 2018 року випуску за 630 тисяч гривень.

Протягом 2024 року Віктор Дмитрук заробив на посаді 835,1 тисячі гривень. Це близько 69,5 тисячі гривень на місяць. Ще 1,4 тисячі йому виплатили від профспілки адміністрації.

Віктор Дмитрук має готівкові заощадження: 28,5 тисячі доларів і 15,3 тисячі євро та виплачує кредит у 650 тисяч гривень, взятий за день до початку повномасштабного вторгнення РФ — 23 лютого 2022 року.

Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Фото: Миколаївська міська рада

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза

Олександр Береза з 2013 року володіє земельною ділянкою 1190 квадратних метрів у селі Дмитрівка на Київщині, а його дружина Олена Равіна — квартирою 21,6 квадратних метра у селищі Вороновиця на Вінниччині.

У 2024 році посадовець продав 1200 квадратних метрів землі та будинок площею 356,5 квадратних метрів у селі Надбузьке під Миколаєвом за які він отримав 2,2 мільйона гривень.

Олександр Береза має автомобіль Volvo XC90 2020 року, який він придбав у 2020 році за 1,9 мільйона гривень.

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На посаді голови адміністрації у 2024 році він заробив 887,6 тисячі гривень. Це близько 73,9 тисячі гривень на місяць. Також він отримав 123,9 тисячі гривень страхової виплати. Ще 4,7 тисячі йому виплатили від профспілки адміністрації.

Його дружина, займаючись підприємництвом, заробила 1,4 мільйона гривень, а також отримала 47,2 тисячі гривень соцвиплат та 549,1 тисячі гривень страхових виплат.

Олена Равіна зберігає готівкою 800 тисяч гривень, 170 тисяч доларів і 70 тисяч євро.

Водночас Олександр Береза досі виплачує 1 мільйон гривень кредиту, який взяв ще п'ять років тому — у 2020 році.

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза, архівне фото «МикВісті»

Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов

Олександр Цуканов з 2008 року володіє квартирою у Миколаєві площею 63,10 квадратних метра. З 2020 року він з родиною проживає у будинку площею 206 квадратних метрів і вартістю 722 тисячі гривень, який належить Миколі Цуканову, ймовірно, його батькові.

У 2021 році Олександр Цуканов придбав за 842 тисячі китайський електромобіль за 842 тисячі гривень.

За 2024 рік він заробив на посаді 771,8 тисячі гривні, що приблизно становить 64,3 тисячі на місяць. Також отримав 1 тисячу гривень виплати від профспілки адміністрації.

У 2021 році Олександр Цуканов позичив 1,2 мільйона гривень у Адрія Фатьянова — депутата облради, екскерівника вже ліквідованої фракції «ОПЗЖ» та нині гендиректора заводу «Океан».

Ніяких заощаджень голова адміністрації не задекларував.

Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов. Скриншот з програми ТРК МАРТ

Голова адміністрації Інгульского району Ганна Ременнікова

Усю нерухомість, задекларувала посадовиця і за сумісництвом голова фракції «Пропозиція» у міськраді, вона має у Миколаєві.

Це будинок громадського харчування на 1047 квадратних метрів, кафе з літнім майданчиком площею на 244,5 квадратних метри, квартира площею 31,5 квадратних метрів, житловий будинок площею 249,6 квадратних метри, дві земельні ділянка на 5 та 710 квадратних метри та нежитлове приміщення художньої майстерні. Депутатка орендує у міськради вісім земельних ділянок.

У власності її чоловіка знаходиться дві квартири на 54,5 квадратних метри та 34,9 квадратних метри у Миколаєві.

Ганна Ременнікова володіє вдома автівками: вантажний Fiat Doblo 2015 року випуску та вантажний Mercedes-Benz 2014 року випуску. У Валентина Берестнєва у власності один легковий Volvo XC 90 2017 року випуску.

Заробітна плата жінки на посаді голови адміністрації Інгульского району склала 724,2 тисячі гривень, що на місяць в середньому становить 60,3 тисячі гривень. Це найменша заробітна плата серед голів адміністрацій районів міста. Ще Ганна Ременнікова отримала 2,3 тисячі гривень від профспілки адміністрації.

Її чоловік Валентин Берестнєв у Центрі олімпійської підготовки з баскетболу отримав торік 236,1 тисячі гривень. Ще 2,7 мільйона гривень доходу він отримав від зайняття підприємницькою діяльністю.

Готівкою подружжя зберігає 190 тисяч доларів та 1,9 мільйонів гривень.

Голова адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова, архівне фото «МикВісті»

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав 946 тисяч гривень зарплати у 2024 році, що на понад 150 тисяч гривень менше за заробітну плату директора комунального підприємства «Миколаївські парки».