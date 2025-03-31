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Голова Миколаївської облради Табунщик отримує близько ₴130 тис. зарплати та зберігає готівкою $49 тис.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Архівне фото Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Архівне фото «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик за минулий рік отримав 1 мільйон 552 тисячі 731 гривню зарплатні, це приблизно 130 тисяч на місяць.

Декларацію про майно та доходи за 2024 рік він подав до Національного агентства з питань запобігання корупції 28 березня, повідомляють «МикВісті».

Також в розділі «доходи» крім зарплатні в 1,5 мільйона гривень вказано 145 тисяч гривень, які Антон Табунщик заробив від продажу майна. Крім того, в голови обласної ради ще є 49 тисяч доларів готівкових активів, а його дружина Ірина зберігає 17 тисяч євро.

У розділі «нерухомість» в Антона Табунщика нічого не змінилось з 2023 року. Він як і раніше володіє з 2012 року квартирою площею 68 метрів квадратних, на момент покупки її вартість складала 82 тисячі 518 гривень.

Також з 2018 року у спільній власності з Тетяною Жело він володіє будинком площею 544 квадратних метри в селі Мішково-Погорілове. Є у Антона Табунщика ще земельна ділянка 887 м2, якою він володіє разом з Тетяною Жело. Дружина Антона Табунщика є також співвласницею квартири у Южноукраїнську площею 68,1 квадратний метр.

Із транспортних засобів у Антона Табунщика є придбаний у 2021 році мотоцикл Kawasaki D-Tracker 2006 року випуску вартістю 70 тисяч гривень та Jeep Cherokee 2018 року випуску, вартістю на момент покупки 575 тисяч гривень. А ось Mitsubishi Lancer 2008 року випуску він продав. У його дружини є Skoda Fabia 2015 року випуску, якою вона «безоплатно користується».  

Нагадаємо, що Антон Табунщик на посаді виконуючого обов‘язки голови Миколаївської обласної ради за дев'ять місяців своєї роботи отримав заробітну плату у розмірі 534 тисячі 776 гривень, не враховуючи податки та збори.

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