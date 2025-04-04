Що задекларували голови РДА на Миколаївщині: нерухомість, автівки, корпоративні права і готівка
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- Аліна Квітко
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16:33, 04 квітня, 2025
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Квартири, готівка в доларах, корпоративні права, земельні ділянки й автомобілі — голови районних державних адміністрацій Миколаївської області оприлюднили свої декларації за 2024 рік, пишуть «МикВісті».
Голова Первомайської РДА: дім, Renault Koleos та 30 тисяч доларів готівкою
Голова Первомайської РДА Сергій Саковський задекларував житловий будинок у Первомайську площею 66,3 квадратних метри, який він придбав у 2000 році, земельну ділянку у 540 квадратних метрів і частку квартири площею 48,5 квадратних метрів, що належить його дружині та ще одній співвласниці.
У власності Сергія Саковського автомобіль Renault Koleos 2014 року, який він придбав у 2022 році за 101 тисячу гривень.
За минулий рік він отримав 932,9 тисячі гривень зарплати в РДА і 3,4 тисячі гривень виграшу від «ВБет Україна». Його дружина, яка працює в управлінні освіти Первомайської міської ради, заробила 276,1 тисячі гривень.
Подружжя також отримало по 1 тисячі гривень у межах державної програми «єПідтримка».
Сергій Саковський зберігає готівкою: 30 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 25 тисяч гривень. Його дружина зберігає готівкою 4,5 тисячі доларів та 11 тисяч гривень. На банківських рахунках у подружжя зберігає 15 290 гривень і 6 376 гривень.
Голова Миколаївської РДА: дві квартири, Pajero та корпоративні права на мільйон
Голова Миколаївської РДА Максим Кашуба задекларував, що його дружина володіє двома квартирами в Миколаєві — на 55 квадратних метрів (з 1998 року) та на 263 квадратних метрів (з 2017 року). Сам Максим Кашуба зареєстрований у будинку площею 100 квадратних метрів, який йому не належить.
У власності посадовця — Mitsubishi Pajero Wagon 2008 року (придбаний у 2017 році за 140 тисяч гривень). Його дружина має Nissan Micra 2004 року.
За 2024 рік Максим Кашуба отримав 749,2 тисячі гривень заробітної плати в Миколаївській районній державній адміністрації. У декларації також вказано відкритий кредитний ліміт — 170 тисяч 855 гривень.
Дружина Максима Кашуби володіє корпоративними правами:
- • 50% у МП «Інвест», номінальна вартість частки — 667 тисяч 385 гривень,
- • 100% у ТОВ «Укренерготранс Миколаїв», частка оцінена у 170 тисяч 500 гривень,
- • 100% у ПП «Алей», з вартістю частки 158 тисяч 50 гривень.
Голова Вознесенської РДА: дві квартири, два будинки та 10 гектарів землі
Виконувачка обов’язків голови Вознесенської РДА Антоніна Шарата задекларувала дві квартири в Братському — одна спільна площею 52,6 квадратних метрів (набуту у 2014 році), інша її особиста площею 53,2 квадратних метрів (придбана у 2021 році), а також земельну ділянку в селі Висока Гора площею 1,91 гектара, що належить чоловіку.
Чоловік посадовиці володіє двома будинками площею 44,3 і 45,3 квадратних метрів, а також чотирма земельними ділянками, зокрема:
- 58,52 сотки в Костуватому,
- 10,46 гектара в Костуватому,
- 5,7 сотки в Братському (придбана у 1995 році),
- 12,07 сотки в Братському (придбана у 2024 році).
Також чоловік володіє автомобілем Nissan X-Trail 2008 року придбаним у 2017 році (вартість — 49 тисяч гривень) і причіп 1995 року випуску.
У 2024 році Антоніна Шарата отримала заробітну плату в розмірі 783,5 тисячі гривень у Вознесенській РДА. Додатково вона задекларувала пенсію у 48,7 тисяч гривень.
Її чоловік Сергій Шарата отримав пенсію — 228 тисячі 206 гривень та соціальні пільги на 9 тисяч 701 гривню.
Голова Баштанської РДА: дім, магазин і 11 гектарів землі
У 2024 році голова Баштанської районної державної адміністрації Владислав Дмитрів задекларував заробітну плату в розмірі 1 мільйон 34 тисячі гривень. Його дружина вказала у декларації соціальні виплати, зокрема як ВПО, на суму 4 тисячі 431 гривню.
Владислав Дмитрів придбав у 2024 році житловий будинок площею 88 метрів квадратних у селі Висунськ (Баштанський район), дві земельні ділянки у тому ж селі — площею 2 гектари та 0,19 гектара та магазин площею 57,2 метра квадратних — також у селі Висунськ. У власності посадовця — Hyundai Sonata 2005 року.
Крім того, у власності його дружини — дві земельні ділянки у Висунську: 9,45 гектара, отримана у 2001 році, та 7,75 гектара, придбана у 2024 році.
Нагадаємо, що заступники голови Миколаївської ОВА задекларували зарплати у понад мільйон гривень на рік, нерухомість та значні грошові активи.
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