Що задекларували голови РДА на Миколаївщині: нерухомість, автівки, корпоративні права і готівка

Які доходи та що задекларували голови районних державних адміністрацій за 2024 рік. Аналітика «МикВісті»

Квартири, готівка в доларах, корпоративні права, земельні ділянки й автомобілі — голови районних державних адміністрацій Миколаївської області оприлюднили свої декларації за 2024 рік, пишуть «МикВісті».

Голова Первомайської РДА: дім, Renault Koleos та 30 тисяч доларів готівкою

Голова Первомайської РДА Сергій Саковський задекларував житловий будинок у Первомайську площею 66,3 квадратних метри, який він придбав у 2000 році, земельну ділянку у 540 квадратних метрів і частку квартири площею 48,5 квадратних метрів, що належить його дружині та ще одній співвласниці.

Голова Первомайської РДА Сергій Саковський. Фото: Миколаївська ОВА

У власності Сергія Саковського автомобіль Renault Koleos 2014 року, який він придбав у 2022 році за 101 тисячу гривень.

За минулий рік він отримав 932,9 тисячі гривень зарплати в РДА і 3,4 тисячі гривень виграшу від «ВБет Україна». Його дружина, яка працює в управлінні освіти Первомайської міської ради, заробила 276,1 тисячі гривень.

Подружжя також отримало по 1 тисячі гривень у межах державної програми «єПідтримка».

Сергій Саковський зберігає готівкою: 30 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 25 тисяч гривень. Його дружина зберігає готівкою 4,5 тисячі доларів та 11 тисяч гривень. На банківських рахунках у подружжя зберігає 15 290 гривень і 6 376 гривень.

Голова Миколаївської РДА: дві квартири, Pajero та корпоративні права на мільйон

Голова Миколаївської РДА Максим Кашуба задекларував, що його дружина володіє двома квартирами в Миколаєві — на 55 квадратних метрів (з 1998 року) та на 263 квадратних метрів (з 2017 року). Сам Максим Кашуба зареєстрований у будинку площею 100 квадратних метрів, який йому не належить.

Голова Миколаївської РДА Максим Кашуба. Фото: архів «МикВісті»

У власності посадовця — Mitsubishi Pajero Wagon 2008 року (придбаний у 2017 році за 140 тисяч гривень). Його дружина має Nissan Micra 2004 року.

За 2024 рік Максим Кашуба отримав 749,2 тисячі гривень заробітної плати в Миколаївській районній державній адміністрації. У декларації також вказано відкритий кредитний ліміт — 170 тисяч 855 гривень.

Дружина Максима Кашуби володіє корпоративними правами:

• 50% у МП «Інвест», номінальна вартість частки — 667 тисяч 385 гривень,

• 100% у ТОВ «Укренерготранс Миколаїв», частка оцінена у 170 тисяч 500 гривень,

• 100% у ПП «Алей», з вартістю частки 158 тисяч 50 гривень.

Голова Вознесенської РДА: дві квартири, два будинки та 10 гектарів землі

Виконувачка обов’язків голови Вознесенської РДА Антоніна Шарата задекларувала дві квартири в Братському — одна спільна площею 52,6 квадратних метрів (набуту у 2014 році), інша її особиста площею 53,2 квадратних метрів (придбана у 2021 році), а також земельну ділянку в селі Висока Гора площею 1,91 гектара, що належить чоловіку.

Виконувачка обов’язків голови Вознесенської РДА Антоніна Шарата. Фото: Миколаївська ОВА

Чоловік посадовиці володіє двома будинками площею 44,3 і 45,3 квадратних метрів, а також чотирма земельними ділянками, зокрема:

58,52 сотки в Костуватому,

10,46 гектара в Костуватому,

5,7 сотки в Братському (придбана у 1995 році),

12,07 сотки в Братському (придбана у 2024 році).

Також чоловік володіє автомобілем Nissan X-Trail 2008 року придбаним у 2017 році (вартість — 49 тисяч гривень) і причіп 1995 року випуску.

У 2024 році Антоніна Шарата отримала заробітну плату в розмірі 783,5 тисячі гривень у Вознесенській РДА. Додатково вона задекларувала пенсію у 48,7 тисяч гривень.

Її чоловік Сергій Шарата отримав пенсію — 228 тисячі 206 гривень та соціальні пільги на 9 тисяч 701 гривню.

Голова Баштанської РДА: дім, магазин і 11 гектарів землі

У 2024 році голова Баштанської районної державної адміністрації Владислав Дмитрів задекларував заробітну плату в розмірі 1 мільйон 34 тисячі гривень. Його дружина вказала у декларації соціальні виплати, зокрема як ВПО, на суму 4 тисячі 431 гривню.