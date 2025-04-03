Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

Заробітна плата голови Миколаївської ОВА та його заступників у 2024 році, інфографіка «МикВісті»

Заступники голови Миколаївської ОВА задекларували зарплати у понад мільйон гривень на рік, нерухомість та значні грошові активи.

Про це свідчать дані декларацій заступників, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі, пишуть «МикВісті».

Перший заступник Георгій Решетілов

Перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, за 2024 рік отримав 1,32 мільйона гривень заробітної плати на посаді першого заступника начальника ОВА та ще 82 тисячі гривень за сумісництвом у Миколаївському національному аграрному університеті. Його дружина отримала 33 тисячі гривень соціальних виплат від департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міської ради.

Перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Фото: архів «МикВісті»

Готівкою заступник начальника ОВА зберігає 135 тисяч доларів та 250 тисяч гривень, а на його рахунку у банку зберігається 142 тисячі гривень. Його дружина Наталя Решетілова отримала 38 тисяч гривень відсотків по облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) від Міністерства фінансів, 500 тисяч гривень доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав та 1 мільйон 96,5 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності.

Готівкою заступник начальника ОВА зберігає 135 тисяч доларів та 250 тисяч гривень, а на його рахунку у банку зберігається 351 тисяча гривень. Дружина зберігає 20 тисяч доларів готівкою.

Ще з 2015 року він володіє земельною ділянкою площею 800 квадратних метрів у селі Кір’яківка Миколаївської області, а у 2023 році набув у власність ще одну ділянку — 1512 квадратних метрів у Святомиколаївці. У тому ж році він придбав котедж площею 180 квадратних метрів у курортному селі Коблеве та квартиру в Миколаєві (32,4 квадратних метрів), яка є спільною власністю з дружиною та двома доньками.

Його дружина Наталя володіє квартирою в Миколаєві площею 41,7 квадратних метрів з 2009 року.

Заступник з «гуманітарних» питань Олександр Трайтлі

Заступник очільника Миколаївської ОВА з питань в гуманітарній сфері Олександр Трайтлі, задекларував, що з 2024 року він користується квартирою у Миколаєві площею 83,4 квадратних метри.

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань в гуманітарній сфері Олександр Трайтлі. Фото: архів «МикВісті»

Також з 2020 року в його безоплатному користуванні знаходиться автомобіль Volkswagen Passat 2015 року випуску. На посаді заступника голови Миколаївської ОВА у 2024 році Олександр Трайтлі отримав 1 мільйон 226 тисяч гривень заробітної плати. Він зберігає 28 тисяч доларів, 10 тисяч євро та 17,5 тисячі гривень готівкою, а також має 82 тисячі гривень на банківському рахунку.

Заступник з питань міжнародних звʼязків Микола Марінов

Заступник очільника Миколаївської ОВА з питань туризму та міжнародних зв'язків Микола Марінов задекларував, що у 2024 році Микола Марінов придбав за 480 тисяч гривень гібридну систему електропостачання.

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань туризму та міжнародних зв'язків Микола Марінов. Фото: архів «МикВісті»

У 2022 році він купив автомобіль Volkswagen Amarok 2018 року випуску за 436 тисяч гривень, а також володіє вантажним автомобілем ГАЗ 3307 та причепом, купленим за 20 тисяч гривень. Вікторія Марінова має автомобіль Volkswagen Passat, придбаний за 360 тисяч гривень.

У 2024 році Микола Марінов отримав 1 мільйон 159 тисяч гривень зарплати. Його дружина заробила 230 тисяч гривень, працюючи в Миколаївській міській раді. Микола Марінов має 170 тисяч доларів готівкою, а його дружина — 130 тисяч. На банківських рахунках заступника ОВА — 45 тисяч 984 гривень, а у його дружини — 22 тисячі гривень. Крім того, Микола отримав 3 тисячі гривень зимової підтримки від Мінекономіки.

Крім того, він задекларував земельну ділянку, площею 2500 метрів квадратних, та житловий будинок, площею 381,3 метра квадратних, яким володіє разом з Аллою Маріновою. Ця нерухомість знаходиться у селі Ясна Поляна Миколаївської області.

Його дружина Вікторія Марінова володіє квартирою у Миколаєві, площею 119,9 метра квадратних, яку придбала у 2021 році за 1 мільйон гривень та гаражем, площею 17,3 метра квадратних.

Заступник з питань медицини Юрій Гранатуров

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров у 2024 році заробив 1 мільйон 304 тисячі гривень. На його банківському рахунку знаходиться 182 тисячі гривень. Його дружина Тетяна отримала 32 тисячі гривень пенсії, а також 24 тисячі гривень допомоги ВПО, тоді як Юрій Гранатуров отримав 170 тисяч гривень пенсії.

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров. Фото: архів «МикВісті»

Також він має дві квартири та два гаражі у Миколаєві, власником яких є його дружина Тетяна. Вона з 2011 року володіє квартирою, площею 50,2 метра квадратних, а з 2007 року — квартирою, площею 160,9 метра квадратних. У 2007 році його дружина також придбала два гаражі, площею 30 метрів квадратних та 28,2 метра квадратних.

Крім того, з 2009 року Юрій Гранатуров користується автомобілем Toyota Land Cruiser 120 Prado 2008 року випуску, який знаходиться у власності Андрія Гранатурова.

Заступник з питань розвитку інфраструктури Валентин Гайдаржи

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань розвитку інфраструктури Валентин Гайдаржи у 2024 році заробив 1 мільйон 217 тисяч гривень. Його дружина Світлана, яка працює підприємцем, отримала 1193766 гривень доходу.

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань розвитку інфраструктури Валентин Гайдаржи. Фото: Миколаївська ОВА

Він зберігає готівкою 90 тисяч гривень, а його дружина зберігає 7 тисяч доларів готівкою, та на банківських рахунках 1303 доларів та 23 тисячі гривень.

Його дружина з 2022 року також є власником автомобіля Nissan Qashqai 2010 року випуску, вартістю 75 тисяч гривень.

Також він задекларував спільний з дружиною Світланою житловий будинок у Весняному, площею 229,7 метра квадратних. Його придбали у 2016 році за 1 мільйон гривень. Також у їх спільній власності з 2008 року є земельна ділянка, площею 1425 квадратних метрів, а через десять років вони придбали ще одну земельна ділянка, площею 1000 квадратних метрів у Миколаєві.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також вже подав річну декларацію. Протягом року його сім'я збільшила свої грошові активи, а також з’явилось нове джерело доходу — продаж криптовалюти.

За минулий рік голова Миколаївської військової адміністрації заробив 1 мільйон 762 тисячі гривень. Це на 400 тисяч більше, ніж у 2023 році. А доходи його дружини Юлії Кім залишились на рівні 2023 року — 500 тисяч гривень.