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Група миколаївських дітей безоплатно поїхала до Франції на відпочинок

Десятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрадаДесятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрада

Десятеро дітей з Миколаєва разом із супроводжуючими вирушили до французького міста Монпельє на літній відпочинок.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, діти проведуть два тижні на узбережжі Середземного моря, познайомляться з культурою країни та отримають нові враження і яскраві емоції.

Поїздку організували завдяки співпраці Миколаєва з містом Монпельє та регіоном Окситанія. Нещодавно міста підписали меморандум про партнерство, і вже домовилися про конкретні кроки у співпраці. Поїздка дітей — один із результатів цієї роботи.

Десятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрадаДесятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрада
Десятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрадаДесятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрада
Десятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрадаДесятеро миколаївських дітей безоплатно поїхали до Франції на відпочинок. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, що посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова 20 січня відвідали Миколаїв з робочим візитом. Тоді вони зустрілися з міським головою Олександром Сєнкевичем, очільником ОВА Віталієм Кімом та поспілкувалися з миколаївськими журналістами.

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