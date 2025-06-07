Освіта, культура і розвиток економіки: Миколаїв розпочав співпрацю із французьким Монпельє

Миколаїв і французький Монпельє стали містами-партнерами. Фото з телеграм-каналу Олександра Сєнкевича

У межах Третього Міжнародного саміту міст і регіонів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підписав Меморандум про довгострокове партнерство з муніципалітетом Монпельє (Франція).

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Згідно з домовленістю, співпраця стосуватиметься освіти, культури, сталого розвитку та економіки.

— Це важливий крок до зміцнення міжнародних зв’язків і практичної реалізації стратегії відновлення Миколаєва через партнерства. Дякую французьким друзям за підтримку, довіру і спільне бачення майбутнього нашого міста, — зазначив міський голова.

Нагадаємо, у січні Миколаїв з робочим візитом відвідали посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова. Мер Олександр Сєнкевич за результатами зустрічі повідомив, що однією з головних тем для обговорення стало питання постачання питної води.