Освіта, культура і розвиток економіки: Миколаїв розпочав співпрацю із французьким Монпельє
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- Аліса Мелік-Адамян
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12:55, 07 червня, 2025
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У межах Третього Міжнародного саміту міст і регіонів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підписав Меморандум про довгострокове партнерство з муніципалітетом Монпельє (Франція).
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Згідно з домовленістю, співпраця стосуватиметься освіти, культури, сталого розвитку та економіки.
— Це важливий крок до зміцнення міжнародних зв’язків і практичної реалізації стратегії відновлення Миколаєва через партнерства. Дякую французьким друзям за підтримку, довіру і спільне бачення майбутнього нашого міста, — зазначив міський голова.
Нагадаємо, у січні Миколаїв з робочим візитом відвідали посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова. Мер Олександр Сєнкевич за результатами зустрічі повідомив, що однією з головних тем для обговорення стало питання постачання питної води.
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