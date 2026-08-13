Понад 12 тис. людей скористалися соціальним таксі на Миколаївщині

На Миколаївщині понад 12 тис. людей скористалися соціальним таксі. Фото: Миколаївська ОВА

Із початку 2026 року послугами соціального таксі в Миколаївській області скористалися 12 573 людини з інвалідністю.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Станом на 1 серпня в області працюють 13 спеціалізованих служб перевезення.

«Вони працюють у містах Миколаїв, Південноукраїнськ, Нова Одеса, Снігурівка, Первомайськ, Баштанка та Новий Буг, а також у Доманівській, Веселинівській, Коблівській, Казанківській, Чорноморській та Березанській територіальних громадах», — йдеться в повідомленні.

Щоб отримати послугу, громадянину або його законному представнику потрібно звернутися до місцевого центру надання соціальних послуг. Для реєстрації необхідні заява, документ, що посвідчує особу, та медичний висновок або довідка МСЕК чи ЛКК про потребу в спеціалізованому транспорті.

Поїздку потрібно замовити заздалегідь — за 2–3 дні до запланованого візиту. Заявку оформлюють через диспетчерську службу центру.

«Автомобілі обладнані гідравлічними або механічними підйомниками, а також пандусами для комфортного заїзду на кріслі колісному, у салоні передбачені спеціальні паси та фіксатори для безпечного транспортування, автомобілі мають додаткові місця для осіб, які супроводжують пасажирів», — зазначили в ОВА.

На Миколаївщині понад 12 тис. людей скористалися соціальним таксі. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, тема доступності транспорту для маломобільних людей і людей з інвалідністю не нова для регіону. Ще в липні 2024 року Снігурівська громада на Миколаївщині отримала спеціалізований автомобіль для перевезення маломобільних людей, закуплений за кошти ЄС.

Раніше, у червні 2026-го повідомлялося, що на Миколаївщині діють 13 служб перевезення для маломобільних груп населення, які допомагають людям дістатися до медичних, соціальних, освітніх та інших установ.