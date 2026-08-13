У Миколаєві шукають підрядника, який відремонтує гуртожиток для переселенців: роботи оцінили майже у ₴8 млн
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Департамент міського господарства у Миколаєві оголосив тендер на поточний ремонт гуртожитку для переселенців у Заводському районі. Потенційний підрядник ТОВ «Тімкрав-Буд» запропонував знизити ціну робіт на 300 тисяч гривень та виконати їх за 7,7 мільйона гривень.
Інформація опублікована у системі публічних закупівель Prozorro.
Закупівлю оголосили 23 липня. Очікувана вартість робіт становила 7 976 969 гривень.
Як вказано, у департаменті на цей рік на закупівлю є 5,37 мільйона гривень. Роботи розділили на два роки, але їхнє виконання замовляють до 31 березня 2027 року.
У технічному завданні передбачені роботи на різних поверхах. Зокрема, ремонт підлоги, стін, дверей, вікон, стелі, заміна електропроводки, встановлення світильників, мийок, унітазів, душових кабін, плит, холодильників, пральних машин.
Пропозицію подав тільки один підрядник — ТОВ «Тімкрав-Буд». Він запропонував виконати роботи за 7 675 969 гривень. Тобто від очікуваної вартості ціна нижча на 301 тисячу гривень.
За даними Youcontrol, підприємство зареєстроване у листопаді 2024 року у Миколаєві зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Засновником підприємства є Юрій Кравченко.
Станом на 13 серпня остаточного рішення щодо закупівлі немає.
Нагадаємо, на початку 2024 році у Миколаєві у Заводському районі ремонтували гуртожиток для вимушених переселенців. Роботи фінансувала Міжнародна організація міграції. Але конкертні суми не називали. Очікувалося, що у гуртожитку зможуть розмістити 200 людей.
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