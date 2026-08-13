У Миколаєві шукають підрядника, який відремонтує гуртожиток для переселенців: роботи оцінили майже у ₴8 млн

У гуртожитку для переселенців у Миколаєві проведуть ремонт: роботи запланували до 2027 року. Фото: архів МикВісті

Департамент міського господарства у Миколаєві оголосив тендер на поточний ремонт гуртожитку для переселенців у Заводському районі. Потенційний підрядник ТОВ «Тімкрав-Буд» запропонував знизити ціну робіт на 300 тисяч гривень та виконати їх за 7,7 мільйона гривень.

Інформація опублікована у системі публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю оголосили 23 липня. Очікувана вартість робіт становила 7 976 969 гривень.

Як вказано, у департаменті на цей рік на закупівлю є 5,37 мільйона гривень. Роботи розділили на два роки, але їхнє виконання замовляють до 31 березня 2027 року.

У технічному завданні передбачені роботи на різних поверхах. Зокрема, ремонт підлоги, стін, дверей, вікон, стелі, заміна електропроводки, встановлення світильників, мийок, унітазів, душових кабін, плит, холодильників, пральних машин.

Ремонт у гуртожитку для переселенців у 2024 році у Миколаєві. Фото: архів МикВісті

Пропозицію подав тільки один підрядник — ТОВ «Тімкрав-Буд». Він запропонував виконати роботи за 7 675 969 гривень. Тобто від очікуваної вартості ціна нижча на 301 тисячу гривень.

За даними Youcontrol, підприємство зареєстроване у листопаді 2024 року у Миколаєві зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Засновником підприємства є Юрій Кравченко.

Станом на 13 серпня остаточного рішення щодо закупівлі немає.

Нагадаємо, на початку 2024 році у Миколаєві у Заводському районі ремонтували гуртожиток для вимушених переселенців. Роботи фінансувала Міжнародна організація міграції. Але конкертні суми не називали. Очікувалося, що у гуртожитку зможуть розмістити 200 людей.