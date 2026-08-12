Закрили інформацію про кваліфікацію, не підтвердили досвід: аудитори знайшли порушення у ГО, якій мали віддати ₴4 млн за послуги асистента дитини у Миколаєві

Голова ГО «Українська фундація турботи та здоров'я» Андрій Скороход і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Facebook Андрія Скорохода

Держаудитслужба знайшла порушення у закупівлі Департаменту соцзахисту населення Миколаївської міськради щодо послуг асистента дитини під час інклюзивного навчання. Посадовці уклали угоду з громадською організацією, створеною лише у червні, яка попри вимоги закупівлі, зробила секретною інформацію про освіту працівників та не надала підтвердження досвіду роботи. Закупівлю оголосили знов.

Про це свідчать дані у системі публічних закупівель Prozorro.

Нагадаємо, Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міськради уклав договір на 4,1 мільйони гривень а соціальні послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Угоду уклали з громадською організацією «Українська фундація турботи та здоров'я», яку зареєстрували лише у червні. Держаудитслужба почала перевірку цієї закупівлі.

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У висновку Південного офісу державної аудиторської служби йдеться про те, що учасник закупівлі мав надати підтвердження кваліфікації, освіти та досвіду працівників, які працюватимуть з дітьми.

Громадська організація «Українська фундація турботи та здоров'я» показало довідку про наявність кваліфікації, де зазначила, що у штаті є 45 працівників. Проте копії документів про освіту 20 працівників не надали, а у двох працівників документи про освіту були російською мовою без перекладу на українську. Також не надали копії сертифікатів про навчання 17 працівників.

У Держаудитслужбі зазначили, що відповідно до закону, департамент соцзахисту мав розмістити повідомлення про усунення невідповідностей тендерній пропозиції. Строк був не менше, ніж за два робочі до закінчення строку розгляду пропозицій.

«Проте замовник на порушення вимог пункту 43 Особливостей не розмістив в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення зазначених невідповідностей та визнав цього учасника переможцем торгів», — йдеться у висновку Держаудитслужби.

Також громадська організація зробила конфіденційною інформацію з підтвердженням кваліфікації працівників, документи про освіту та сертифікати про проходження навчання, посилаючись на захист приватних даних працівників, та модельний статут організації. Але ця інформація, як зазначили аудитори, не може бути конфіденційною у цій закупівлі.

Ще одне знайдене порушення — громадська організація не надала копію аналогічного договору, що мав підтвердити досвід роботи. Департамент соцзахисту пояснив це тим, що організація нова.

«Оскільки дана організація є новоствореною юридичною особою, вона об’єктивно не мала фізичної можливості надати договори за минулі періоди», проте надала «довідку про спроможність надання соціальної послуги «Супровід під час інклюзивного навчання», довідку щодо наявності дозволу, який надає право на провадження відповідного виду діяльності, копію витягу з Реєстру надавачів соціальних послуг», — йдеться у пояснення департаменту соцзахисту.

Оскільки досвід роботи ГО «Українська фундація турботи та здоров'я» не підтвердила, то замовник, як пояснюють у Держаудитслужбі, мав відхилити пропозицію. Але натомість департамент уклав договір.

Пояснення Департаменту соцзахисту про відсутність аналогічного договору у ГО. Скриншот з висновку аудиторів

В аудитслужбі також вказали, що після моніторингу закупівлі департамент розмістив пояснення, що оскільки ГО не може надати договір про аналогічні роботи, то прийняте спільне рішення припинити договірні відносини та розірвати угоду.

Держаудитслужба через виявлені порушення зобов’язала департамент пройти додаткове навчання та підвищити кваліфікацію.

Зазначимо, що зараз статус договору у системі Prozorro вказаний як «укладений»: ймовірно, його не оновили.

Статус договору досі вказаний як укладений. Скриншот з Prozorro Статус договору досі вказаний як укладений. Скриншот з Prozorro

Разом з тим, Департамент соцзахисту оголосив нову закупівлю послуг супроводу під час інклюзивного навчання. Очікувану вартість закупівлі знизили з 4,1 мільйона гривень до 3,7 мільйонів гривень, зменшивши кількість послуг, що замовляють.

Департамент соцзахисту і договори з Червоним Хрестом

Зазначимо, що очільником ГО «Українська фундація турботи та здоров'я» є Андрій Скороход. Він також керівником Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста та низки районних організацій. Також Андрій Скороход очолював Шпиталь Українського Червоного Хреста.

Керівник ГО, з якою департамент уклав, а потім розірвав договір Андрій Скороход. Фото: Миколаївська ОВА

Департамент соцзахисту населення вже неодноразово укладав договори зі Шпиталем Українського Червоного Хреста, яке є підприємством Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста.

У березні 2025 році департамент соцзахисту проводив аналогічний тендер на послуги асистента дитини та уклав пряму угоду зі Шпиталем Українського Червоного Хреста на суму 1,7 мільйони гривень. Обґрунтували це тим, що на попередні торги не подався жоден учасник.

У вересні 2025 року з цим самим підрядником уклади знов прямий договір на 2 мільйони гривень з таким самим обґрунтуванням.

У грудні знов було оголошено аналогічний тендер. Торги теж скасували з тієї ж причини, що і попередні. 2 січня договір підписали напряму на суму 11,8 мільйонів гривень зі Шпиталем Українського Червоного Хреста.

15 і 29 липня 2026 року вносили зміни до договору, зменшивши обсяги закупівлі. Відповідно до специфікації, за договором підприємство мало отримати 5,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що департамент соцзахисту повідомляв, що послуги асистента дитини у Миколаєві отримують 42 дитини. За чотири місяці 2026 року за послуги асистента виплатили 1,8 мільйона гривень.