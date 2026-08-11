 Березанська громада отримала модульні котельні для дитсадка та ліцею від Німеччини

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Головна Новини Суспільство 19:32, 11 серпня, 2026

Березанська громада отримала модульні котельні для дитсадка та ліцею від Німеччини

Березанська громада отримала дві сучасні модульні котельні. Фото селищної радиБерезанська громада отримала дві сучасні модульні котельні. Фото селищної ради

Березанська громада отримала дві сучасні модульні котельні на пелетах потужністю 200 кВт для дитсадка «Сонечко» та Ташинського ліцею. Обладнання передав уряд Німеччини в межах пакета «Зимової допомоги».

Про це повідомили у селищній раді.

Котельні забезпечать навчальні заклади автономним опаленням і допоможуть підтримувати стабільну температуру в приміщеннях. Вони працюють на пелетах, а подача палива автоматизована.

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«Таке сучасне рішення суттєво знижує витрати місцевого бюджету порівняно з використанням газу чи електрики, а також значно підвищує енергоекономію завдяки максимальній віддачі палива та можливості розумно регулювати температуру в приміщеннях залежно від часу доби чи вихідних днів», — йдеться у повідомленні.

Обладнання передали в межах допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), яку реалізує німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ.

У Березанській селищній раді зазначили, що співпраця з урядом Німеччини триває не вперше. Отримані котельні мають посилити енергетичну стійкість громади та допомогти забезпечити дітей теплом у холодний період.

Березанська громада отримала дві сучасні модульні котельні. Фото селищної радиБерезанська громада отримала дві сучасні модульні котельні. Фото селищної ради

Нагадаємо, що у Березанській громаді планують завершити будівництво укриття в дитячому садку «Сонечко» до жовтня 2026 року. Для цього на сесії селищної ради депутати виділили кошти та затвердили скориговану проєктно-кошторисну документацію, необхідну для завершення робіт і введення укриття в експлуатацію.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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