 У Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики

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Головна Новини Спорт 5:23, 13 серпня, 2026

У Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики

У Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВісті

У Миколаєві відбувся чемпіонат області з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та дівчат. Змагання стали одним із етапів підготовки спортсменів до чемпіонату України з естафетного бігу, який пройде 17–19 серпня у Житомирі.

Про це повідомляють «МикВісті».

За словами директора МСДЮСШОР з легкої атлетики Віталія Коржова, чемпіонат став можливістю для тренерів оцінити рівень підготовки спортсменів перед головним стартом у Житомирі.

«Сьогодні наші тренери мали змогу оцінити ступінь підготовки наших вихованців, щоб показати максимально гарний результат і посісти високі місця, тому що чемпіонат України — це дуже важливий старт», — розповів він.

Для участі у всеукраїнських змаганнях у Миколаєві сформували чоловічу, жіночу та змішану естафетні команди. За словами Коржова, спортсмени вже завершують підготовку до чемпіонату України.

У Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики. Фото: МикВісті

Чемпіонат МСДЮСШОР проводять щороку перед чемпіонатом України з естафетного бігу. У ньому беруть участь найкращі спортсмени Миколаївщини, які згодом представляють область на всеукраїнських змаганнях.

ФОТОРЕПОРТАЖ

У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті
У Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВістіУ Миколаєві провели чемпіонат з легкої атлетики. Фото: МикВісті

Нагадаємо, наприкінці липня 2026 року миколаївська легкоатлетка, вихованка ДЮСШ №5 Яна Руденко здобула три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011–2012 років народження.

Трохи раніше, у липні 2026-го, миколаївські легкоатлети вибороли призові місця на Кубку України з легкої атлетики, який проходив у Кропивницькому.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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