Миколаївські легкоатлети здобули нагороди на Кубку України у Кропивницькому

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

У Кропивницькому завершився Кубок України з легкої атлетики, на якому представники Миколаївської області вибороли призові місця.

Про це повідомила кореспондентка «МикВісті».

Змагання проходили з 17 по 19 липня на стадіоні «Зірка» та об’єднали атлетів із 22 регіонів країни. За підсумками турніру миколаївські спортсмени здобули призові місця.

Зокрема, золоту нагороду у потрійному стрибку виборов Богдан Борсукевич. Юрій Грипіч посів третє місце у фінальному забігу на 100 метрів.

Також третє місце посіла збірна Миколаївщини у змішаній естафеті 4х100 метрів. До складу команди увійшли Віталій Карпенко, Юрій Грипіч, Катерина Нікітіна та Марія Федоренко.

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Оскільки ця естафета проводилася вперше в історії України в рамках всеукраїнських змагань, наша команда встановила перший офіційний рекорд Миколаївської області у цій дисципліні.

Результати інших миколаївських спортсменів в особистих заліках:

Андрій Ходовський — 6 місце у бігу на 100 метрів;

Катерина Нікітіна — 6 місце у бігу на 800 метрів та 8 місце на дистанції 400 метрів;

Віталій Карпенко — 7 місце у бігу на 100 метрів;

Олександр Лелиця — 8 місце у стрибках у висоту;

Марія Федоренко — 13 місце у бігу на 100 метрів.

Фоторепортаж

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті



Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті



Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Легкоатлети Миколаївщини вибороли нагороди на Кубку України. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що спортсмени Миколаївської області здобули призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який відбувся у Львові 10–12 липня.