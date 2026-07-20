Миколаївські легкоатлети здобули нагороди на Кубку України у Кропивницькому
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У Кропивницькому завершився Кубок України з легкої атлетики, на якому представники Миколаївської області вибороли призові місця.
Про це повідомила кореспондентка «МикВісті».
Змагання проходили з 17 по 19 липня на стадіоні «Зірка» та об’єднали атлетів із 22 регіонів країни. За підсумками турніру миколаївські спортсмени здобули призові місця.
Зокрема, золоту нагороду у потрійному стрибку виборов Богдан Борсукевич. Юрій Грипіч посів третє місце у фінальному забігу на 100 метрів.
Також третє місце посіла збірна Миколаївщини у змішаній естафеті 4х100 метрів. До складу команди увійшли Віталій Карпенко, Юрій Грипіч, Катерина Нікітіна та Марія Федоренко.
Оскільки ця естафета проводилася вперше в історії України в рамках всеукраїнських змагань, наша команда встановила перший офіційний рекорд Миколаївської області у цій дисципліні.
Результати інших миколаївських спортсменів в особистих заліках:
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Андрій Ходовський — 6 місце у бігу на 100 метрів;
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Катерина Нікітіна — 6 місце у бігу на 800 метрів та 8 місце на дистанції 400 метрів;
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Віталій Карпенко — 7 місце у бігу на 100 метрів;
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Олександр Лелиця — 8 місце у стрибках у висоту;
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Марія Федоренко — 13 місце у бігу на 100 метрів.
Фоторепортаж
Нагадаємо, що спортсмени Миколаївської області здобули призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який відбувся у Львові 10–12 липня.
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