На Тилігульському лимані відбувся відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games»
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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На Тилігульському лимані з 6 до 8 серпня проходив Відкритий Кубок Миколаївської області з вітрильного спорту «Тилігул Games».
Як повідомили в ОСДЮСШОР з вітрильного спорту, змагання присвятили 139-й річниці Миколаївського яхт-клуб.
Цього року у змаганнях взяли участь 104 юних спортсмени з Миколаєва, Одеси, Вінниці, Києва та Київської області. Спортсмени виступали у класах «Оптиміст», «Кадет», «ILCA 4», «RSTera Pro» та «RS Terra Sport».
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У класі «Оптиміст» серед юнаків перше місце посів Тимофій Пантелей із Київської області. Другим став Кирило Тропанець, третім — Денис Палагнюк. Серед дівчат у цьому класі перемогла Юлія Соломонова. Друге місце посіла Марія Олійник, третє — Валерія Джула.
У молодшій групі «Оптиміста» першим став Кирило Тропанець, другим — Артем Бєликов, третьою — Ангеліна Вербовецька з КДЮСШ «Атлант».
У класі «Кадет» перемогла команда Андрія Передрія та Надії Костенко. Друге місце посіли Юнна Калінчук та Варвара Вікторова, третє — Максим Гладковський та Микита Коваленко.
Серед учасників класу «RSTera Pro» перше місце виборов Євгеній Кузьменко з Києва, друге — Стефанія Самойленко з Київської області, третє — Анастасія Трохачева з Києва.
У «ILCA 4» серед юнаків переміг Сергій Тамбулов. Другим став Андрій Мастицький, третім — Назар Толочко з Київської області. Серед дівчат у цьому класі першою стала Аліса Саннікова, другою — Софія Паркіна, третьою — Анна Лях.
У класі «RS Terra Sport» перемогла Ульяна Романюк із Києва. Друге місце посів Олександр Гапоненко, третє — Марія Затула з КДЮСШ «Атлант».
Після завершення змагань відбулася церемонія нагородження. Спортсменів відзначили виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв.
Нагадаємо, що упродовж 7–9 серпня на Миколаївщині відбулися регіональні молодіжні ігри Tiligul Games-2026, які зібрали понад 350 учасників. 8 серпня в рамках заходу провели перше засідання Миколаївського регіонального молодіжного конгресу за участі міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови обласної ради Антона Табунщика та виконувача обов’язків начальника ОВА Георгія Решетілова.
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