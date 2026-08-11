На Тилігульському лимані відбувся відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games»

Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»

На Тилігульському лимані з 6 до 8 серпня проходив Відкритий Кубок Миколаївської області з вітрильного спорту «Тилігул Games».

Як повідомили в ОСДЮСШОР з вітрильного спорту, змагання присвятили 139-й річниці Миколаївського яхт-клуб.

Цього року у змаганнях взяли участь 104 юних спортсмени з Миколаєва, Одеси, Вінниці, Києва та Київської області. Спортсмени виступали у класах «Оптиміст», «Кадет», «ILCA 4», «RSTera Pro» та «RS Terra Sport».

У класі «Оптиміст» серед юнаків перше місце посів Тимофій Пантелей із Київської області. Другим став Кирило Тропанець, третім — Денис Палагнюк. Серед дівчат у цьому класі перемогла Юлія Соломонова. Друге місце посіла Марія Олійник, третє — Валерія Джула.

У молодшій групі «Оптиміста» першим став Кирило Тропанець, другим — Артем Бєликов, третьою — Ангеліна Вербовецька з КДЮСШ «Атлант».

У класі «Кадет» перемогла команда Андрія Передрія та Надії Костенко. Друге місце посіли Юнна Калінчук та Варвара Вікторова, третє — Максим Гладковський та Микита Коваленко.

Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ» Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ» Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»

Серед учасників класу «RSTera Pro» перше місце виборов Євгеній Кузьменко з Києва, друге — Стефанія Самойленко з Київської області, третє — Анастасія Трохачева з Києва.

У «ILCA 4» серед юнаків переміг Сергій Тамбулов. Другим став Андрій Мастицький, третім — Назар Толочко з Київської області. Серед дівчат у цьому класі першою стала Аліса Саннікова, другою — Софія Паркіна, третьою — Анна Лях.

У класі «RS Terra Sport» перемогла Ульяна Романюк із Києва. Друге місце посів Олександр Гапоненко, третє — Марія Затула з КДЮСШ «Атлант».

Після завершення змагань відбулася церемонія нагородження. Спортсменів відзначили виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв.

Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ» Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ» Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»

Нагадаємо, що упродовж 7–9 серпня на Миколаївщині відбулися регіональні молодіжні ігри Tiligul Games-2026, які зібрали понад 350 учасників. 8 серпня в рамках заходу провели перше засідання Миколаївського регіонального молодіжного конгресу за участі міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови обласної ради Антона Табунщика та виконувача обов’язків начальника ОВА Георгія Решетілова.