Через тривалу посуху на Миколаївщині під загрозою врожай пізніх культур

На Миколаївщині через посуху під загрозою врожай пізніх культур, архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині триває бездощовий період. У різних районах області опадів не було від 13 до 20 днів, а запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту вже повністю вичерпалися.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними фахівців, нинішній період без суттєвих опадів розпочався на Миколаївщині 22–24 липня. Станом на 10 серпня його тривалість у різних частинах області становить від 13 до 20 днів.

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Винятком є Первомайськ, де період без істотних опадів перервався 8 серпня.

В обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що бездощовим вважається період, коли за добу випадає не більше 5 міліметрів опадів.

Для агрометеорологів тривалість такого періоду є важливим показником, оскільки опади безпосередньо впливають на запаси вологи у ґрунті та, відповідно, на умови для росту й розвитку рослин.

Найбільш проблемною залишається ситуація із запасами продуктивної вологи. Станом на 8 серпня в орному шарі ґрунту вони повністю вичерпалися. У метровому шарі запаси вологи оцінюють як незадовільні.

Таким чином, тривала відсутність дощів спричинила значний дефіцит ґрунтової вологи на Миколаївщині. Це погіршує умови для росту та розвитку сільськогосподарських культур, зокрема тих, що формують урожай у пізніші строки.

Нагадаємо, що за обсягами збору ранніх зернових і зернобобових культур аграрії Миколаївської області увійшли до трійки лідерів в Україні.