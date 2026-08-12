 На Миколаївщині агронома оштрафували за знищення кургану III тисячоліття до н.е.

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Головна Новини Правосуддя 18:54, 12 серпня, 2026

На Миколаївщині агронома оштрафували за знищення кургану III тисячоліття до н.е.

Знищив курган III тисячоліття до н.е.. Фото mk.npu.gov.uaЗнищив курган III тисячоліття до н.е.. Фото mk.npu.gov.ua

Кривоозерський районний суд визнав винним агронома фермерського господарства у свідомому знищенні пам’ятки археології місцевого значення та призначив йому штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Також засуджений має сплатити понад 44 тисячі гривень за проведення експертиз.

Про це свідчить вирок Кривоозерського районного суду.

У серпні 2025 року обвинувачений наказав водієві спецтехніки розрівняти насип «Кургану №921», розташованого біля села Миколаївка.

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Попри попередження керівника про заборону зачіпати об'єкт, агроном вирішив знести його, щоб збільшити площу ріллі для обробітку та продемонструвати ініціативність. Судова експертиза підтвердила повне руйнування пам’ятки.

У суді чоловік повністю визнав вину та щиро розкаявся. Суд кваліфікував його дії за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (умисне знищення об’єкта культурної спадщини) та призначив покарання у межах санкції статті.

Нагадаємо, що у Первомайському районі 24-річний агроном вирішив збільшити площу ріллі, тому розрівняв курган. Чоловік знав про його історичну цінність. Поліція завершила досудове розслідування та тепер долю агронома вирішить суд.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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