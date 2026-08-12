На Миколаївщині агронома оштрафували за знищення кургану III тисячоліття до н.е.

Знищив курган III тисячоліття до н.е.. Фото mk.npu.gov.ua

Кривоозерський районний суд визнав винним агронома фермерського господарства у свідомому знищенні пам’ятки археології місцевого значення та призначив йому штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Також засуджений має сплатити понад 44 тисячі гривень за проведення експертиз.

Про це свідчить вирок Кривоозерського районного суду.

У серпні 2025 року обвинувачений наказав водієві спецтехніки розрівняти насип «Кургану №921», розташованого біля села Миколаївка.

Попри попередження керівника про заборону зачіпати об'єкт, агроном вирішив знести його, щоб збільшити площу ріллі для обробітку та продемонструвати ініціативність. Судова експертиза підтвердила повне руйнування пам’ятки.

У суді чоловік повністю визнав вину та щиро розкаявся. Суд кваліфікував його дії за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (умисне знищення об’єкта культурної спадщини) та призначив покарання у межах санкції статті.

Нагадаємо, що у Первомайському районі 24-річний агроном вирішив збільшити площу ріллі, тому розрівняв курган. Чоловік знав про його історичну цінність. Поліція завершила досудове розслідування та тепер долю агронома вирішить суд.