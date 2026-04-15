 Курган у Первомайському районі знищили: агроному загрожує восьмирічне ув'язнення

На Миколаївщині судитимуть агронома за знищення кургану

Ще один знищений курган на Миколаївщині. Фото: Культурна спадщина Миколаївщини

У Первомайському районі 24-річний агроном вирішив збільшити площу ріллі, тому розрівняв курган. Чоловік знав про його історичну цінність. Поліція завершила досудове розслідування та тепер долю агронома вирішить суд.

Про це повідомляє поліція в Миколаївській області.

Правоохоронці повідомили, що у серпні 2025 року до них звернувся секретар Інституту археології Києва. Він зазначив, що на околиці одного із селищ Кривоозерської громади розрівняли земельний насип кургану, який перебуває на державному обліку як пам’ятка археології місцевого значення.

Поліція встановила, що ділянку готували до посівних робіт. 24-річний агроном самовільно вирішив розрівняв курган, щоб збільшити площу ріллі та спростити її подальший обробіток.

«Фігурант, достовірно знаючи про археологічну цінність, надав вказівку працівнику господарства розрівняти насип кургану за допомогою спеціальної будівельної техніки, запевняючи водія, що на проведення відповідних робіт є усі дозволи. У результаті чого курган був повністю розгорнутий та розораний по всій площі», — повідомили в поліції.

У прокуратурі Миколаївської області зазначили, що курган датований ІІІ тис. до н.е. - І тис. н.е.

Курган повністю зруйнували, а його історичну, наукову та культурну цінність втратили.

Санкція частини 2 статті 298 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, минулого року також у селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.

Крім того, під час повномасштабного вторгнення в Миколаївській області значно зросла кількість незаконних розкопок історичних пам’яток, зокрема на території Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія».

Останні новини про: Археологія

Археологи на Тернопільщині знайшли глечик із пшеницею часів трипільців
На Київщині військові знайшли кістку мамонта віком 25 тисяч років
Музей цеглин: жителька Первомайська створила колекцію старовинних будівельних матеріалів
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївщині необхідні кошти на розчищення річки Мертвовод: депутати звернуться до Кабміну

Альона Коханчук
новини
Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису

Катерина Середа
новини
«Там ніхто не живе довше двох тижнів», — рідні військового з Миколаєва добиваються розслідування його смерті в навчальному центрі

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську за минулий рік витратили майже ₴700 тисяч, щоб прибрати стихійні сміттєзвалища

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

Юлія Бойченко
