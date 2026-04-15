На Миколаївщині судитимуть агронома за знищення кургану

Ще один знищений курган на Миколаївщині. Фото: Культурна спадщина Миколаївщини

У Первомайському районі 24-річний агроном вирішив збільшити площу ріллі, тому розрівняв курган. Чоловік знав про його історичну цінність. Поліція завершила досудове розслідування та тепер долю агронома вирішить суд.

Про це повідомляє поліція в Миколаївській області.

Правоохоронці повідомили, що у серпні 2025 року до них звернувся секретар Інституту археології Києва. Він зазначив, що на околиці одного із селищ Кривоозерської громади розрівняли земельний насип кургану, який перебуває на державному обліку як пам’ятка археології місцевого значення.

Поліція встановила, що ділянку готували до посівних робіт. 24-річний агроном самовільно вирішив розрівняв курган, щоб збільшити площу ріллі та спростити її подальший обробіток.

«Фігурант, достовірно знаючи про археологічну цінність, надав вказівку працівнику господарства розрівняти насип кургану за допомогою спеціальної будівельної техніки, запевняючи водія, що на проведення відповідних робіт є усі дозволи. У результаті чого курган був повністю розгорнутий та розораний по всій площі», — повідомили в поліції.

У прокуратурі Миколаївської області зазначили, що курган датований ІІІ тис. до н.е. - І тис. н.е.

Курган повністю зруйнували, а його історичну, наукову та культурну цінність втратили.

Санкція частини 2 статті 298 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, минулого року також у селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.

Крім того, під час повномасштабного вторгнення в Миколаївській області значно зросла кількість незаконних розкопок історичних пам’яток, зокрема на території Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія».