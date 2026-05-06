15 тисяч поїздок: міська влада відзвітувала про тиждень роботи нового тролейбусу до Казарського

У Миколаєві з 28 квітня курсує тролейбус №14. Фото: Миколаївська міська рада

За перший тиждень роботи новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Казарського перевіз понад 15 тисяч пасажирів. На лінії щодня працювали чотири тролейбуси.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, кількість пасажирів визначили за допомогою автоматичних датчиків підрахунку пасажиропотоку. Система фіксує лише входи та виходи людей без збору персональних даних, що дозволяє оцінювати ефективність маршруту.

У міськраді зазначають, що запуск тролейбуса дав мешканцям Казарського кілька переваг. Зокрема, збільшилася кількість громадського транспорту, а проїзд став дешевшим: 15 гривень при оплаті у водія або 12 гривень за QR-кодом замість 20 гривень у маршрутках.

Також пасажири можуть безкоштовно пересідати на інші тролейбуси та трамваї протягом 90 хвилин. Крім того, право безкоштовного проїзду зберігається для 21 пільгової категорії громадян.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 28 квітня курсує тролейбус №14 до вулиці Казарського. Раніше жителі мікрорайону Казарського у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням запустити комунальний автобус. Люди скаржаться, що єдина маршрутка №89 ходить нестабільно, і після шостої вечора доїхати додому майже неможливо.