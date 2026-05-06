«Не ховаюся ні від кого», — мер Чорноморська Гуляєв йде до ЗСУ, але посаду зберігає за собою

У середу, 6 травня, міський голова Чорноморська на Одещині Василь Гуляєв заявив, що приєднується до Збройних сил України.

Відповідне відеозвернення він опублікував у соцмережах, пишуть «МикВісті».

За словами Гуляєва, посада міського голови за ним зберігається на період служби.

— Для мене сьогодні особистий день. Я прийняв рішення піти до Збройних сил України. Повірте мені, це моє особисте рішення, я його для себе прийняв. Хочу сказати, що дуже багато хто пише і в ЗМІ, і про те, що я нібито залишаю пост, що нібито ховаюся. Не ховаюся ні від кого і ховатися не буду. Посада, поки я буду служити в Збройних силах України, залишається за мною. У будь-який час, коли в мене закінчиться контракт або я повернуся, я повернуся в наше місто працювати. Хочу сказати, що команда залишається, буде працювати і робити все, щоб наше місто, як завжди, було чудовим містом Чорноморськом, — сказав він.

Окремо він подякував мешканцям громади та підкреслив, що сприймає як підтримку, так і конструктивну критику.

— Хочу подякувати і за ту критику, яка була доцільна і могла щось змінити для нашої громади. Я дякую за критику, яку ми приймали і намагалися враховувати, — зазначив міський голова.

Наразі офіційної інформації щодо термінів служби та організації роботи міської ради на час його відсутності немає.

Слід зазначити, що це вже другий міський голова, який залишає посаду. Раніше Геннадія Труханова було позбавлено громадянства, після чого в Одесі міську владу реформували, запровадивши військову адміністрацію.

Позбавлення мера Одеси українського громадянства

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.

Слід зазначити, що Геннадій Труханов продовжує отримувати пенсію, попри анулювання його українського громадянства.