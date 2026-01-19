 Понад 40 інвесторів зацікавилися концесією порту «Чорноморськ», — Мінгромад

Клуб

У Мінгромад відзвітували, що концесією порту «Чорноморськ» зацікавилися понад 40 інвесторів

Порт «Чорноморськ». Ілюстративне фото: gmk.centerПорт «Чорноморськ». Ілюстративне фото: gmk.center

Проєкт 40-річної концесії Першого та Контейнерного терміналів у порту «Чорноморськ» в Одеській області вже привернув увагу понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів.

Про це відзвітували в Міністерстві розвитку громад і територій України.

Наразі триває конкурс із відбору інвестора для управління терміналами. У відомстві наголошують, що йдеться про найбільший інвестиційний проєкт у портовій галузі за всю історію України, а також перший проєкт державно-приватного партнерства в портах, який реалізується в умовах повномасштабної війни. Прийом заявок триватиме до 4 березня 2026 року.

Що передбачає концесійний проєкт

Серед ключових параметрів концесії:

  • близько одного мільярду доларів додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів;

  • збереження права власності на порт за державою;

  • обробка до 250 тисяч TEU і до трьох мільйонів тонн вантажів щороку вже у перші три роки;

  • збереження понад однієї тисячі робочих місць.

У Мінгромад також зазначили, що конкурс відбувається за процедурою конкурентного діалогу із залученням міжнародних радників — Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що має забезпечити прозорість і відповідність міжнародним стандартам.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Міністерство розвитку громад та територій України оголосило старт концесійного конкурсу щодо Першого та Контейнерного терміналів порту «Чорноморськ», відомих також як «Універсальний» і «Зерновий» морські термінали.

