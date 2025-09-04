Одеський порт Чорноморськ можуть модернізувати за $1,1 млрд: Україна шукає інвестора

Юлія Свириденко / Facebook

Україна розпочала конкурс публічно-приватного партнерства в порту Чорноморськ, що на Одещині. До проєкту увійшли два термінали.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами віцепрем’єра з відновлення Олексія Кулеби, він вже підписав наказ про створення конкурсної комісії. Наступні кроки — підготовка документації, оголошення міжнародного конкурсу та визначення переможця.

У межах партнерства держава зберігатиме право власності, а інвестор отримає можливість модернізувати й управляти.

Юлія Свириденко наголосила, що до проєкту вже виявили інтерес понад 40 провідних портових операторів і інвесторів. За її словами, це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів — сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад 1,1 мільярд доларів надходжень до бюджетів протягом 40 років.

Олексій Кулеба додав, що вже за три роки обсяг контейнерних перевезень може зрости до 250 тисяч TEU на рік, а в перспективі — повернутися до довоєнного рівня у понад пів мільйона TEU.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію АТ «Одеський припортовий завод». Державний пакет акцій підприємства виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярда гривень. За словами Юлії Свириденко, залучення приватного власника та інвестицій є необхідною умовою для відновлення повноцінної роботи заводу.