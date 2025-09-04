Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    4 вересня, 2025

  • 28.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одеський порт Чорноморськ можуть модернізувати за $1,1 млрд: Україна шукає інвестора

Юлія Свириденко / FacebookЮлія Свириденко / Facebook

Україна розпочала конкурс публічно-приватного партнерства в порту Чорноморськ, що на Одещині. До проєкту увійшли два термінали.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами віцепрем’єра з відновлення Олексія Кулеби, він вже підписав наказ про створення конкурсної комісії. Наступні кроки — підготовка документації, оголошення міжнародного конкурсу та визначення переможця.

У межах партнерства держава зберігатиме право власності, а інвестор отримає можливість модернізувати й управляти.

Юлія Свириденко наголосила, що до проєкту вже виявили інтерес понад 40 провідних портових операторів і інвесторів. За її словами, це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів — сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад 1,1 мільярд доларів надходжень до бюджетів протягом 40 років.

Олексій Кулеба додав, що вже за три роки обсяг контейнерних перевезень може зрости до 250 тисяч TEU на рік, а в перспективі — повернутися до довоєнного рівня у понад пів мільйона TEU.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію АТ «Одеський припортовий завод». Державний пакет акцій підприємства виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярда гривень. За словами Юлії  Свириденко, залучення приватного власника та інвестицій є необхідною умовою для відновлення повноцінної роботи заводу.

Останні новини про: Одещина

На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями
Землю лісового господарства на Одещині використали під посіви
На Одещині прикордонники відкрили вогонь по чоловіках, які тікали до Молдови: один загинув
Реклама

Читайте також:

новини

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко
новини

«На вивчення є хвилина», — депутат Коваленко невдоволений, що проєкти рішень депутати отримують за день до сесії

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

Аліна Квітко
новини

«Покрівля стара, скрізь тече», — у миколаївському концерт-холі «Юність» за ₴3,3 млн замінять дах

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На Одещині прикордонники відкрили вогонь по чоловіках, які тікали до Молдови: один загинув
Землю лісового господарства на Одещині використали під посіви
На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями

Кім різко відповів депутатам, які критикували фінансування обласної варти: 82% збитих шахедів – за їх участю

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

2 години тому

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay