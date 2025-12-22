На Одещині потяг збив насмерть літню жінку

На Одещині під пасажирський потяг потрапила 79-річна жінка. Фото: Нацполіція

Вдень 22 грудня в Одеській області пасажирський потяг смертельно травмував літню жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, 79-річна жінка переходила залізничні колії та не реагувала на звукові сигнали машиніста пасажирського потяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Потерпіла померла до приїзду медиків.

Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини трагедії.

Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини.

