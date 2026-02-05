 На Одещині військового підозрюють у спробі підкупу прикордонника для втечі до Придністров’я

На Одещині військового підозрюють у спробі підкупу прикордонника для втечі до Придністров’я

Прикордонники затримали двох чоловіків за спробу підкупу військовослужбовця ДПСУ. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби УкраїниПрикордонники затримали двох чоловіків за спробу підкупу військовослужбовця ДПСУ. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині військовослужбовця підозрюють у спробі підкупити прикордонника, щоб незаконно перетнути державний кордон разом із знайомим.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, 38-річний житель Роздільнянського району, який проходить службу в одній із військових частин, разом зі товаришем планував незаконно залишити територію України поза пунктами пропуску. Для цього він звернувся до начальника групи інспекторів прикордонної служби та запропонував чотири тисячі доларів за безперешкодний виїзд і так званий «маршрут» до невизнаного Придністров’я.

Прикордонник повідомив керівництво про спробу підкупу. Чоловіка затримали одразу після передачі коштів, гроші вилучили як речові докази. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України «Надання неправомірної вигоди службовій особі».

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у понад 262 тисячі гривень.

Щодо його товариша прикордонники склали адміністративний протокол за незаконну спробу перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП). Матеріали справи передали до суду — йому загрожує штраф або адміністративний арешт.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні водій позашляховика Range Rover намагався прорвати загородження та незаконно виїхати з України. Під час спроби втечі він наїхав на прикордонника.

