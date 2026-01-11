Водій Range Rover намагався прорвати кордон з Румунією і збив прикордонника. Фото: Держприкордонслужба

На українсько-румунському кордоні водій позашляховика Range Rover намагався прорвати загородження та незаконно виїхати з України. Під час спроби втечі він наїхав на прикордонника.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонний наряд помітив автомобіль з іноземними номерами, який рухався у бік кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та здійснив небезпечний маневр у напрямку прикордонників.

За словами прикордонників, керманич намагався подолати інженерні загородження та виїхати до Румунії. Під час маневрування він травмував одного з прикордонників.

Військовослужбовець зазнав важких тілесних ушкоджень. Його шпиталізували та прооперували, наразі загрози життю немає.

Водій Range Rover намагався прорвати кордон з Румунією і збив прикордонника. Фото: Держприкордонслужба Водій Range Rover намагався прорвати кордон з Румунією і збив прикордонника. Фото: Держприкордонслужба Водій Range Rover намагався прорвати кордон з Румунією і збив прикордонника. Фото: Держприкордонслужба

Згодом прикордонники разом із поліцейськими знайшли Range Rover — автомобіль покинули на околиці одного з населених пунктів.

Правоохоронці вже затримали шістьох людей, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія ще тривають.

Раніше на Одещині, поблизу кордону в Роздільнянському районі прикордонники зупинили автомобіль, який їхав у напрямку Молдови. Побачивши військових, водій спробував утекти, різко набрав швидкість і не впорався з керуванням — машина злетіла в кювет і перевернулася.