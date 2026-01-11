Водій Range Rover намагався прорвати кордон з Румунією і збив прикордонника
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
22:13, 11 січня, 2026
-
На українсько-румунському кордоні водій позашляховика Range Rover намагався прорвати загородження та незаконно виїхати з України. Під час спроби втечі він наїхав на прикордонника.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Прикордонний наряд помітив автомобіль з іноземними номерами, який рухався у бік кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та здійснив небезпечний маневр у напрямку прикордонників.
За словами прикордонників, керманич намагався подолати інженерні загородження та виїхати до Румунії. Під час маневрування він травмував одного з прикордонників.
Військовослужбовець зазнав важких тілесних ушкоджень. Його шпиталізували та прооперували, наразі загрози життю немає.
Згодом прикордонники разом із поліцейськими знайшли Range Rover — автомобіль покинули на околиці одного з населених пунктів.
Правоохоронці вже затримали шістьох людей, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія ще тривають.
Раніше на Одещині, поблизу кордону в Роздільнянському районі прикордонники зупинили автомобіль, який їхав у напрямку Молдови. Побачивши військових, водій спробував утекти, різко набрав швидкість і не впорався з керуванням — машина злетіла в кювет і перевернулася.
Останні новини про: Ухилянти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.