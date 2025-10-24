Тікали від прикордонників: на Одещині авто злетіло у кювет і перекинулось
- Марія Хаміцевич
20:51, 24 жовтня, 2025
На Одещині, поблизу кордону в Роздільнянському районі прикордонники зупинили автомобіль, який їхав у напрямку Молдови. Побачивши військових, водій спробував утекти, різко набрав швидкість і не впорався з керуванням — машина злетіла в кювет і перевернулася.
Як повідомили у Державній прикордонній службі, в салоні було семеро людей, усі вони дістали травми різного ступеня. Прикордонники надали їм першу допомогу та викликали швидку і поліцію.
З’ясувалося, що чоловіки хотіли нелегально перетнути кордон. Вони заплатили понад 25 тисяч доларів адміністратору телеграм-каналу, який пообіцяв переправити їх до Молдови.
Організатор дав їм авто з румунськими номерами, на яке поставили українські номерні знаки від іншої машини.
На всіх затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Справи передали до суду.
Раніше, в Одеській області затримали громадянку однієї з країн Південного Кавказу. Її підозрюють у тому, що вона організувала незаконний виїзд п’ятьох чоловіків призовного віку до Молдови.
