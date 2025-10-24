  • пʼятниця

Тікали від прикордонників: на Одещині авто злетіло у кювет і перекинулось

На Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУ

На Одещині, поблизу кордону в Роздільнянському районі прикордонники зупинили автомобіль, який їхав у напрямку Молдови. Побачивши військових, водій спробував утекти, різко набрав швидкість і не впорався з керуванням — машина злетіла в кювет і перевернулася.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, в салоні було семеро людей, усі вони дістали травми різного ступеня. Прикордонники надали їм першу допомогу та викликали швидку і поліцію.

На Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУ
На Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУ

З’ясувалося, що чоловіки хотіли нелегально перетнути кордон. Вони заплатили понад 25 тисяч доларів адміністратору телеграм-каналу, який пообіцяв переправити їх до Молдови.

На Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУ
На Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУ

Організатор дав їм авто з румунськими номерами, на яке поставили українські номерні знаки від іншої машини.

На всіх затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Справи передали до суду.

На Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУ
На Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіки тікаючи від прикордонників злетіли в кювет. Фото: ДПСУ

Раніше, в Одеській області затримали громадянку однієї з країн Південного Кавказу. Її підозрюють у тому, що вона організувала незаконний виїзд п’ятьох чоловіків призовного віку до Молдови.

