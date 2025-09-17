Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    17 вересня, 2025

  • 18.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 18.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині затримали жінку, яку підозрюють у спробі переправити п’ятьох чоловіків за кордон

Затримання військовозобов'язаних, які намагалися втекти до Молдови. Південне регіональне управління Держприкордонної служби УкраїниЗатримання військовозобов'язаних, які намагалися втекти до Молдови. Південне регіональне управління Держприкордонної служби України

В Одеській області затримали 44-річну громадянку однієї з країн Південного Кавказу. Її підозрюють у тому, що вона організувала незаконний виїзд п’ятьох чоловіків призовного віку до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонної служби України.

За даними прикордонників, жінка шукала охочих виїхати з України та залучила до цього спільника, який підвозив чоловіків до кордону. Вартість «послуги» становила 12 тисяч доларів. В Одесі організаторка брала з клієнтів по 500 доларів авансу, а решту мала отримати після перетину кордону.

За її вказівкою до Одеси приїхали п’ятеро чоловіків із Рівненської, Миколаївської та Харківської областей. Щоб не привертати уваги, вони були у військовій формі з тактичними рюкзаками. Четверо мали відстрочку від мобілізації, тому їхали в салоні авто. П’ятого, 35-річного чоловіка без документів, сховали у багажнику.

Коли автомобіль із пасажирами майже дістався кордону, його зупинили правоохоронці. Організаторку затримали в Одесі. Їй та її спільнику повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення людей через державний кордон.

Нагадаємо, на Одещині прикордоннику повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень через загибель 23-річного харків’янина, який намагався незаконно перетнути кордон.

Останні новини про: Ухилянти

У Карпатах біля кордону з Румунією знайшли рештки двох людей
На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями
На Одещині прикордонники відкрили вогонь по чоловіках, які тікали до Молдови: один загинув
Реклама

Читайте також:

новини

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Аліна Квітко
новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Ухилянти

На Одещині прикордонники відкрили вогонь по чоловіках, які тікали до Молдови: один загинув
На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями
У Карпатах біля кордону з Румунією знайшли рештки двох людей

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Міністр вищої освіти та науки Данії разом з делегацією відвідала Миколаїв

7 годин тому

У Миколаєві визначили переможців Кубка міського голови з фехтування

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay