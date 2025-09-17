На Одещині затримали жінку, яку підозрюють у спробі переправити п’ятьох чоловіків за кордон

Затримання військовозобов'язаних, які намагалися втекти до Молдови. Південне регіональне управління Держприкордонної служби України

В Одеській області затримали 44-річну громадянку однієї з країн Південного Кавказу. Її підозрюють у тому, що вона організувала незаконний виїзд п’ятьох чоловіків призовного віку до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонної служби України.

За даними прикордонників, жінка шукала охочих виїхати з України та залучила до цього спільника, який підвозив чоловіків до кордону. Вартість «послуги» становила 12 тисяч доларів. В Одесі організаторка брала з клієнтів по 500 доларів авансу, а решту мала отримати після перетину кордону.

За її вказівкою до Одеси приїхали п’ятеро чоловіків із Рівненської, Миколаївської та Харківської областей. Щоб не привертати уваги, вони були у військовій формі з тактичними рюкзаками. Четверо мали відстрочку від мобілізації, тому їхали в салоні авто. П’ятого, 35-річного чоловіка без документів, сховали у багажнику.

Коли автомобіль із пасажирами майже дістався кордону, його зупинили правоохоронці. Організаторку затримали в Одесі. Їй та її спільнику повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення людей через державний кордон.

