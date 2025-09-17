На Одещині затримали жінку, яку підозрюють у спробі переправити п’ятьох чоловіків за кордон
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
18:15, 17 вересня, 2025
-
В Одеській області затримали 44-річну громадянку однієї з країн Південного Кавказу. Її підозрюють у тому, що вона організувала незаконний виїзд п’ятьох чоловіків призовного віку до Молдови.
Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонної служби України.
За даними прикордонників, жінка шукала охочих виїхати з України та залучила до цього спільника, який підвозив чоловіків до кордону. Вартість «послуги» становила 12 тисяч доларів. В Одесі організаторка брала з клієнтів по 500 доларів авансу, а решту мала отримати після перетину кордону.
За її вказівкою до Одеси приїхали п’ятеро чоловіків із Рівненської, Миколаївської та Харківської областей. Щоб не привертати уваги, вони були у військовій формі з тактичними рюкзаками. Четверо мали відстрочку від мобілізації, тому їхали в салоні авто. П’ятого, 35-річного чоловіка без документів, сховали у багажнику.
Коли автомобіль із пасажирами майже дістався кордону, його зупинили правоохоронці. Організаторку затримали в Одесі. Їй та її спільнику повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення людей через державний кордон.
Нагадаємо, на Одещині прикордоннику повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень через загибель 23-річного харків’янина, який намагався незаконно перетнути кордон.
Останні новини про: Ухилянти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.