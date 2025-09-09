Прикордоннику на Одещині повідомили про підозру після загибелі чоловіка на кордоні
- Даріна Мельничук
19:33, 09 вересня, 2025
На Одещині прикордоннику повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень через загибель 23-річного харків’янина, який намагався незаконно перетнути кордон.
Про це повідомила речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Ольга Проценко, пише «Суспільне Одеса».
За даними правоохоронців, інцидент стався 1 вересня близько 18:00. Прикордонний наряд під час патрулювання помітив двох чоловіків, які перелазили через загородження й рухалися в бік Молдови. Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Згодом одного з утікачів затримали, а іншого знайшли з вогнепальним пораненням.
Військовослужбовцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень, що призвело до смерті людини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
У разі доведення вини прикордоннику загрожує від семи до десяти років ув’язнення з додатковою забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою на параплані.
