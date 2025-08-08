Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою, його затримали

Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою. Фото: ДПСЧоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою. Фото: ДПС

На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою на параплані.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

За словами прикордонників, 48-річний житель Хмельницької області вирішив оминути контрольні пункти та «взяти» кордон з повітря. Для цього він придбав в інтернеті параплан за 500 євро, вибрав поле неподалік держрубежу та зібрався у політ без документів і підготовки.

Зазначається, що чоловік проклав маршрут «на око» та сподівався на вдалу посадку вже за межами України. Але його зупинили ще до злету — прикордонники помітили його під час підготовки до польоту. Чоловіка затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою. Фото: ДПСПараплан, на якому чоловік хотів перелетіти кордон з Молдовою. Фото: ДПС
Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою. Фото: ДПСПараплан, на якому чоловік хотів перелетіти кордон з Молдовою. Фото: ДПС

Нагадаємо, нещодавно у пункті пропуску «Тиса» прикордонники затримали 19-річного мешканця Львова, який також намагався незаконно перетнути кордон тільки з Угорщиною. Як з’ясувалося згодом, це вже тринадцята його спроба виїхати з України.

